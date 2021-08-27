وصفة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد من ضمن الأمور التي تبحث عنها السيدات بكثرة، حيث أنها ترغب في الحصول على شعر ناعم خالي من التجاعيد حتى تظهر بمظهر لائق وجميل، لذا تندفع لشراء المنتجات باهظة الثمن ولكنها مع كثرة الاستخدام ستؤدي إلى الإضرار بفروة الرأس، ولكن ننصحك باستعمال الوصفات الطبيعية

وصفة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

هناك الكثير من الوصفات التي سنتطرق إليها خلال ما يلي:

وصفة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد بالبيض

يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين التي تُساهم في ترطيب بصيلات الشعر ويُمكنك تطبيقه عليه عن طريق اتباع ما يلي:

نخفق البيض جيداً ثم نضيف إليه ملعقتين من زيت الزيتون والمايونيز.

نوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء البارد جيداً.

وصفة الأفوكادو

الأفوكادو يُرطب الشعر بشكل جيد ويُستخدم عن طريق ما يلي:

نهرس حبة من الأفوكادو مع معلقتين من الزبادي جيدًا.

نطبق المزيج على فروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر جيداً والشامبو.

وصفة الحلبة لتنعيم الشعر

تساعد الحلبة في تنعيم بصيلات الشعر كما تحل الكثير من مشاكل فروة الرأس الحساسة لذا استخدامها عن طريق:

ننقع كمية مناسبة من الحلبة في وعاء به ماء لليوم التالي.

نطحنها بشكل جيد ونضيف إليها الزبادي، وزيت الزيتون.

نوزع الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة ساعة.

نغسل الشعر بالماء البارد.

وصفة العسل لتنعيم الشعر

العسل يعمل على تنعيم الشعر المجعد والخشن ويُعيد لمعانه وقوته، ويُمكنك اتباع بعض الخطوات لاستخدامه فيما يلي:

يتم مزج كمية من العسل مع زيت الزيتون أو جوز الهند على حسب الرغبة.

نوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء والشامبو.

وصفة الموز

يحتوي على البوتاسيوم الذي يُساهم في تنعيم بصيلات الشعر كما يقضي على التقصف، يُمكنك تطبيقه عن طريق اتباع ما يلي: