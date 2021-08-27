وصفات لتقشير الشفاه في المنزل هو أمر تبحث عنه كثير من السيدات والفتيات للعناية بالشفايف وجعلها ناعمة ومرطبة ووردية اللون بشكل طبيعي وذات منظر صحي، لذلك القيام بعمل تقشير للشفاه هو شئ مهم جدا ينصح به خبراء التجميل، خاصة في فصل الشتاء لأن الشفاه تتعرض للجفاف وتكون طبقة من الجلد الميت، وبالتالي تحتاج لعمل تقشير حتى يتم إزالة تلك الطبقة من الجلد الميت فوق الشفاه، ولست مضطرة إلى عمل جلسات تجميل أو شراء منتجات كيميائية غالية السعر، فيمكنك عمل هذا التقشير بكل سهولة من خلال بعض المكونات الموجودة في المنزل.تقشير الشفاه
من أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء هي وصفات لتقشير الشفاه في المنزل، ولكي تتم عملية التقشير لابد من وجود مكونين رئيسيين أحدها ذات حبيبات مقشرة والآخر مادة تساعد على الترطيب، فإن الحبيبات المقشرة هي التي تساعد على إزالة طبقة الجلد الميت الموجودة فوق الشفايف، لتظهر الشفاه بمظهر ناعم ونضر ولامع، ويعمل عنصر الترطيب على تغذية الشفاه وجعلها ناعمة طول الوقت ووردية اللون.وصفات لتقشير الشفاه في المنزل
هناك كثير من الوصفات السهلة البسيطة التي يمكن أن تقوم بها السيدات والفتيات بصنعها في المنزل من المكونات البسيطة، ومن أفضل هذه الوصفات وصفة (مقشر جوز الهند والسكر والعسل) إن زيت جوز الهند يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض تعمل على تغذية الشفاه وجعلها رطبة، والسكر هو الحبيبات المقشرة التي تقوم بإزالة الجلد الميت من فوق الشفاه، بينما العسل يساعد على التئام جروح الشفاه الناتجة عن التقشير
إذا مكونات هذه الوصفة هي:
- 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر البني.
- ½ ملعقة كبيرة من الماء البارد.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- تدفئة زيت جوز الهند ثم خلطه مع العسل الأبيض.
- إضافة الماء والسكر إلى المكونات وخلطها معا حتى تتجانس.
- ضعي الخليط على شفتيك وافركيه برفق في حركات دائرية لمدة من 2 إلى 3 دقائق.
- قومي بغسل شفتيك بالماء الفاتر، وضعي باقي الخليط في الثلاجة.
وصفة القهوة والعسل: هذه من أحد وصفات تقشير الشفاه في المنزل التي تساعد على توريد الشفايف ونعومتها، وذلك بسبب أن القهوة من الأشياء الجيدة والمفيدة في العناية بالبشرة، وطريقة عمل الوصفة هي:
- خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من العسل ومزجهم جيدا.
- ضعي الخلطة على شفاهك وافركيها في حركات دائرية لمدة دقيقة.
- اغسلي الشفاه ثم قومي بوضع عليها مرطب للشفاه.
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وصفات لتقشير الشفاه في المنزل هو أمر تبحث عنه كثير من السيدات والفتيات للعناية بالشفايف وجعلها ناعمة ومرطبة ووردية اللون بشكل طبيعي وذات منظر صحي، لذلك القيام بعمل تقشير للشفاه هو شئ مهم جدا ينصح به خبراء التجميل، خاصة في فصل الشتاء لأن الشفاه تتعرض للجفاف وتكون طبقة من الجلد الميت، وبالتالي تحتاج لعمل تقشير حتى يتم إزالة تلك الطبقة من الجلد الميت فوق الشفاه، ولست مضطرة إلى عمل جلسات تجميل أو شراء منتجات كيميائية غالية السعر، فيمكنك عمل هذا التقشير بكل سهولة من خلال بعض المكونات الموجودة في المنزل.تقشير الشفاه
من أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء هي وصفات لتقشير الشفاه في المنزل، ولكي تتم عملية التقشير لابد من وجود مكونين رئيسيين أحدها ذات حبيبات مقشرة والآخر مادة تساعد على الترطيب، فإن الحبيبات المقشرة هي التي تساعد على إزالة طبقة الجلد الميت الموجودة فوق الشفايف، لتظهر الشفاه بمظهر ناعم ونضر ولامع، ويعمل عنصر الترطيب على تغذية الشفاه وجعلها ناعمة طول الوقت ووردية اللون.وصفات لتقشير الشفاه في المنزل
هناك كثير من الوصفات السهلة البسيطة التي يمكن أن تقوم بها السيدات والفتيات بصنعها في المنزل من المكونات البسيطة، ومن أفضل هذه الوصفات وصفة (مقشر جوز الهند والسكر والعسل) إن زيت جوز الهند يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض تعمل على تغذية الشفاه وجعلها رطبة، والسكر هو الحبيبات المقشرة التي تقوم بإزالة الجلد الميت من فوق الشفاه، بينما العسل يساعد على التئام جروح الشفاه الناتجة عن التقشير
إذا مكونات هذه الوصفة هي:
- 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر البني.
- ½ ملعقة كبيرة من الماء البارد.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- تدفئة زيت جوز الهند ثم خلطه مع العسل الأبيض.
- إضافة الماء والسكر إلى المكونات وخلطها معا حتى تتجانس.
- ضعي الخليط على شفتيك وافركيه برفق في حركات دائرية لمدة من 2 إلى 3 دقائق.
- قومي بغسل شفتيك بالماء الفاتر، وضعي باقي الخليط في الثلاجة.
وصفة القهوة والعسل: هذه من أحد وصفات تقشير الشفاه في المنزل التي تساعد على توريد الشفايف ونعومتها، وذلك بسبب أن القهوة من الأشياء الجيدة والمفيدة في العناية بالبشرة، وطريقة عمل الوصفة هي:
- خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من العسل ومزجهم جيدا.
- ضعي الخلطة على شفاهك وافركيها في حركات دائرية لمدة دقيقة.
- اغسلي الشفاه ثم قومي بوضع عليها مرطب للشفاه.
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