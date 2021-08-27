طريقة مقبلات بطاطس بحشو لحم مفروم لذيذة سريعة

طريقة كفتة بطاطس بحشو اللحم المفروم التي من أسهل مقبلات اللذيذة سريعة تحضير وتجهيز، والمناسبة العزومات المفاجأة لتكمل لك سفرتك بما لذ وطاب من مأكولات وغنية بالفوائد الغذائية المشبعة وخليط من بروتينات والنشويات والقليل من الدهون التي تعطيك مذاق راق متكامل، وتقدم بجانب الأطباق الأخرى الأساسية ولها شكل جميل يضيف لمسة رائعة في المائدة ولها مذاق مقرمش لا يقاوم يستمتع بتناولها الكبار والصغار وستمدحك أسرتك على تقديم لها طبق مثالي سهل وسريع تجهيز مقبلات بطاطس بحشو اللحم المفروم جربيها الآن لأسرتك. مكونات صينية بطاطس بحشو لحم مفروم احضري عدد 3 ثمرات من بطاطس بحجم كبير. كوب من دقيق سميد ناعم. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة ملح أو على حسب رغبتك. رشة صغير من فلفل الأسود. تحضير اللحم الحشو ربع كيلو لحم مفروم ناعم جدا. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت. بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم. ملح حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير بطاطس بحشو لحم مفروم بالفرن سخني الزيت أو السمن وضيفي عليه البصلة المفرومة وقلبي مكونان معا حتى تذبل البصلة تماما ويضاف عليها اللحم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسود وتقلب كل مكونات سابقة معا على نار حتى تنضج اللحم.

ثم يتم سلق بطاطس وتقشيرها بعد سلقها ثم هرسها في وعاء عميق جيدا، ضيفي عليها دقيق السميد بالتدريج حتى يكون لدينا عجينة بطاطس متماسكة.

ثم بالتدريج أيضا يضاف البيضة مع بيكنج بودر وتعجن جيدا وفي حالة كانت طرية عجينة ضيفي عليها دقيق السميد.

نضع الملح والفلفل الأسود وتعجن كل مكونات معا حتى تمتزج، وتشكل كرات عجينة بطاطس على شكل كرات بحجم متساوي، وتفرد كلا منهما ويوضع بها الحشو.

ثم تغلق البطاطس بإحكام من كافة الأطراف وتشكل على شكل أصابع وتغطي كل كرة بطاطس محشوه باللحم المفروم بدقيق سميد.

ثم توضع كرات بطاطس في مقلاه وتلقى ويضاف عليها بطاطس وتقلب على جانبين حتى تأخذ لون ذهبي من كل جوانب.

ثم تصفى كرات بطاطس بحشو الكفتة من زيت جيدا على ورق مناديل المطبخ وتكون جاهزة للتقديم مع طبق الأرز. مكونات صينية بطاطس بحشو لحم مفرومخطوات تحضير بطاطس بحشو لحم مفروم بالفرن الوسوم

طريقة كفتة بطاطس بحشو اللحم المفروم التي من أسهل مقبلات اللذيذة سريعة تحضير وتجهيز، والمناسبة العزومات المفاجأة لتكمل لك سفرتك بما لذ وطاب من مأكولات وغنية بالفوائد الغذائية المشبعة وخليط من بروتينات والنشويات والقليل من الدهون التي تعطيك مذاق راق متكامل، وتقدم بجانب الأطباق الأخرى الأساسية ولها شكل جميل يضيف لمسة رائعة في المائدة ولها مذاق مقرمش لا يقاوم يستمتع بتناولها الكبار والصغار وستمدحك أسرتك على تقديم لها طبق مثالي سهل وسريع تجهيز مقبلات بطاطس بحشو اللحم المفروم جربيها الآن لأسرتك. مكونات صينية بطاطس بحشو لحم مفروم احضري عدد 3 ثمرات من بطاطس بحجم كبير. كوب من دقيق سميد ناعم. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة ملح أو على حسب رغبتك. رشة صغير من فلفل الأسود. تحضير اللحم الحشو ربع كيلو لحم مفروم ناعم جدا. عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت. بصلة كبيرة الحجم مفرومة ناعم. ملح حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير بطاطس بحشو لحم مفروم بالفرن سخني الزيت أو السمن وضيفي عليه البصلة المفرومة وقلبي مكونان معا حتى تذبل البصلة تماما ويضاف عليها اللحم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسود وتقلب كل مكونات سابقة معا على نار حتى تنضج اللحم.

ثم يتم سلق بطاطس وتقشيرها بعد سلقها ثم هرسها في وعاء عميق جيدا، ضيفي عليها دقيق السميد بالتدريج حتى يكون لدينا عجينة بطاطس متماسكة.

ثم بالتدريج أيضا يضاف البيضة مع بيكنج بودر وتعجن جيدا وفي حالة كانت طرية عجينة ضيفي عليها دقيق السميد.

نضع الملح والفلفل الأسود وتعجن كل مكونات معا حتى تمتزج، وتشكل كرات عجينة بطاطس على شكل كرات بحجم متساوي، وتفرد كلا منهما ويوضع بها الحشو.

ثم تغلق البطاطس بإحكام من كافة الأطراف وتشكل على شكل أصابع وتغطي كل كرة بطاطس محشوه باللحم المفروم بدقيق سميد.

ثم توضع كرات بطاطس في مقلاه وتلقى ويضاف عليها بطاطس وتقلب على جانبين حتى تأخذ لون ذهبي من كل جوانب.

ثم تصفى كرات بطاطس بحشو الكفتة من زيت جيدا على ورق مناديل المطبخ وتكون جاهزة للتقديم مع طبق الأرز. مكونات صينية بطاطس بحشو لحم مفرومخطوات تحضير بطاطس بحشو لحم مفروم بالفرن

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