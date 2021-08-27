طرق عمل افضل أنواع قهوة ستاربكس الباردة في المنزل وكيفية عملها باحترافية

افضل أنواع قهوة ستاربكس الباردة لعملها في المنزل، تحظي قهوة ستاربكس مع تعدد أنواعها على اهتمام وإقبال الكثير، حيث يساعد تناول مشروبات القهوة الباردة بشكل منتظم على زيادة نسبة التركيز وتنشيط الذاكرة بشكل عام ، بالإضافة إلى أهميتها في إمداد الجسم بالحيوية والنشاط التي يحتاج إليها للقيام بالمهام اليومية ،وذلك لأن المكون الرئيسي بها هو مادة الكافيين التي تقوم بدورها الفعال في زيادة الانتباه وتقليل الشعور بالتعب والكسل.

أنواع قهوة ستاربكس الباردة

تختلف أنواع القهوة الباردة ستاربكس على حسب اختيارات وميول الأفراد، لذلك اهتمت الشركة المصنعة ستاربكس على توفير مجموعة متميزة من أنواع القهوة الباردة بنكهات مختلفة، ، ولمعرفة أسهل طريقة عمل مشروبات ستاربكس.

حيث يبحث الجميع عن طرق عمل مشروبات ستاربكس لإعدادها في المنزل بأسهل الطرق وابسط المكونات في البيت.

أشهر أنواع القهوة الباردة ستاربكس

مشروب القهوة الباردة كاراميل ماكياتو واحدا من أشهى أنواع المشروبات الباردة المميزة بالطعم والمذاق الرائع، لأنها تحتوى على نسبة من الكريم كراميل المميز واللبن المكثف المحلي على بخار الماء، وللاستمتاع بمذاق رائع ومميز يمكنك اضافة القليل من القشطة والفانيليا، ومن اكثر ما يميز مشروب قهوة كراميل ماكياتو الرغوة العلوية والتي تنتج غالبا عن خلط مكونات اسبرسو وست التي تضيف إلى المشروب طعما لذيذا يجعله اكثر روعة وجمالا.

قهوة ستاربكس دبل موكا ماكياتو

تعد قهوة ستاربكس دبل موكا ماكياتو واحدة من أفضل أنواع المشروبات التي تحظي على إعجاب الكثير من عشاق الشكولاتة.

لإعداد وتحضير مشروب القهوة الباردة ستاربكس دبل موكا ماكياتو في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة وغير مكلفة عليك اتباع الخطوات التالية:

يدخل الحليب المكثف كواحد من اهم مكونات مشروب دبل موكا ماكياتو والذي يتم تحليته والطهي على بخار الماء.

ثم إضافة الشكولاتة السائلة على حسب الرغبة وإضافة القليل من نكهة الاسبرسو والتي تضيف للمشروب مذاق سحري ورائع.

وللاستمتاع بمذاق دبل موكا ماكياتو يمكنك اضافة رغوة الشكولاتة البيضاء الي الطبقة العلوية إذا كنت من عشاق الشكولاتة البيضاء.

مشروبا القهوة الباردة الموكا المثلجة بالشكولاتة البيضاء

مشروب الموكا المثلج بالشكولاتة البيضاء يعتبر من افضل أنواع المشروبات الباردة، والتي تحتوي على نوعين أساسين وهما بالترتيب الموكا بالشكولاتة البيضاء والتي تزيد من الشعور بالانتعاش، كما أن القهوة غالبا ما تساعد على زيادة الوزن، وذلك لأنها تحتوى على سعرات حرارية عالية تزيد من الشعور بالطاقة والحيوية في فصل الصيف ويزيد من الشعور بالدفء في فصل الشتاء.