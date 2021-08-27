طريقة عمل كيك الشيكولاتة بطريقة سهلة وناجحة وطعمها لذيذ لا يقاوم

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طريقة عمل كيك الشيكولاتة بطريقة سهلة وناجحة من أول مرة لعمل أجمي كيك شكولاتة يحبه أطفالك وجميع أفراد الاسرة، حيث أن كيك الشيكولاتة من الحلويات الجميلة التي يفضلها الجميع ولذلك تبحث كل ربة أسرة عن طريقة تحضير كيكية الشكولاتة، وتبحث عن أسهل الطرق لعملها بسهولة وسرعة.طريقة عمل كيك الشيكولاتة
الشكولاتة هي مادة غذائية مفيدة ولذيذة للجميع ولكن بكميات قليلة لأنها تزيد من مادة السيراتونين وهو هرمون السعادة في الجسم لذلك تعطي من يأكلها إحساس بالسعادة والتلذذ، وأبرز مكوّنات الشكولاتة هو مشتقّات الكاكاو، ويمكن أن يضاف إليها أنواع من المحلّيات مثل السكّر، كما يمكن أن يضاف إليها الحليب.
عادةً ما يتمّ تناول الشوكولاتة والاستمتاع بها كما هي كمنتج نهائي، ولكن بالمقابل أيضا يمكن أن تكون مادّة أوليّة لتحضير مأكولات أخرى مثل كيكة الشكولاتة التي سنعطيك وصفتها من خلال موقعنا “ثقفني” لعمل كيكة سهلة وسريعة جدا لا تحتاج الى مجهود وفي نفس الوقت لذيذة وسيحبها كل من يتذوقها عندك.
وتعد الشوكولاتة إحدى أكثر المأكولات شعبيّة وانتشارا في العالم، كما أنها تدخل في تركيب الكثير من الحلويّات المختلفة مثل المثلّجات ، الكيك، والرقائق المحلاة وغيرها. كما تستخدم الشوكولاتة أيضاً في إعداد بعض المشروبات مثل شراب الشوكولاتة الساخنة.خطوات تحضير كيكة الشكولاتة
يمكنك عمل الكيك بسهولة جدا وفى وقت قصير وخطوات التحضير هي:
- في الخلاط نضع كوب وربع من اللبن.
- كوب من الزيت.
- كوب وربع من السكر.
- عدد أربع معالق كبار من الكاكاو الخام.
- نخلط جيدا جميع المكونات السابقة حتى نحصل على قوام ثقيل الى حدا ما.
- نفصل كوب من صوص الشكولاتة التي تم عمله ونضعه جانبا.
- نضع على باقي الصوص الذي مازال في الخلاط عدد أربع بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- يتم خلط هذه المكنات جيدا جدا.
- في إناء للعجن نضع عدد اثنين كوب من الدقيق ونضيف إليه كيس بيكنج بدور وذرة ملح ونقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها البعض.
- نضيف هذه المكونات الجافة جزء في جزء ونخلط الخلاط حتي نحصل على عجينة يمكن صبها في قالب الكيك المدهون بالزيت.
- يجب أن يكون الفرن ساخن قبل دخول صنية الكيك فيه.
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طريقة عمل كيك الشيكولاتة بطريقة سهلة وناجحة من أول مرة لعمل أجمي كيك شكولاتة يحبه أطفالك وجميع أفراد الاسرة، حيث أن كيك الشيكولاتة من الحلويات الجميلة التي يفضلها الجميع ولذلك تبحث كل ربة أسرة عن طريقة تحضير كيكية الشكولاتة، وتبحث عن أسهل الطرق لعملها بسهولة وسرعة.طريقة عمل كيك الشيكولاتة
الشكولاتة هي مادة غذائية مفيدة ولذيذة للجميع ولكن بكميات قليلة لأنها تزيد من مادة السيراتونين وهو هرمون السعادة في الجسم لذلك تعطي من يأكلها إحساس بالسعادة والتلذذ، وأبرز مكوّنات الشكولاتة هو مشتقّات الكاكاو، ويمكن أن يضاف إليها أنواع من المحلّيات مثل السكّر، كما يمكن أن يضاف إليها الحليب.
عادةً ما يتمّ تناول الشوكولاتة والاستمتاع بها كما هي كمنتج نهائي، ولكن بالمقابل أيضا يمكن أن تكون مادّة أوليّة لتحضير مأكولات أخرى مثل كيكة الشكولاتة التي سنعطيك وصفتها من خلال موقعنا “ثقفني” لعمل كيكة سهلة وسريعة جدا لا تحتاج الى مجهود وفي نفس الوقت لذيذة وسيحبها كل من يتذوقها عندك.
وتعد الشوكولاتة إحدى أكثر المأكولات شعبيّة وانتشارا في العالم، كما أنها تدخل في تركيب الكثير من الحلويّات المختلفة مثل المثلّجات ، الكيك، والرقائق المحلاة وغيرها. كما تستخدم الشوكولاتة أيضاً في إعداد بعض المشروبات مثل شراب الشوكولاتة الساخنة.خطوات تحضير كيكة الشكولاتة
يمكنك عمل الكيك بسهولة جدا وفى وقت قصير وخطوات التحضير هي:
- في الخلاط نضع كوب وربع من اللبن.
- كوب من الزيت.
- كوب وربع من السكر.
- عدد أربع معالق كبار من الكاكاو الخام.
- نخلط جيدا جميع المكونات السابقة حتى نحصل على قوام ثقيل الى حدا ما.
- نفصل كوب من صوص الشكولاتة التي تم عمله ونضعه جانبا.
- نضع على باقي الصوص الذي مازال في الخلاط عدد أربع بيضات وملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- يتم خلط هذه المكنات جيدا جدا.
- في إناء للعجن نضع عدد اثنين كوب من الدقيق ونضيف إليه كيس بيكنج بدور وذرة ملح ونقلب هذه المكونات الجافة مع بعضها البعض.
- نضيف هذه المكونات الجافة جزء في جزء ونخلط الخلاط حتي نحصل على عجينة يمكن صبها في قالب الكيك المدهون بالزيت.
- يجب أن يكون الفرن ساخن قبل دخول صنية الكيك فيه.
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