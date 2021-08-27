لماذا الأفعى رمز الصيدلية ؟ وسبب نشأة شعار ثعبان يلتف حول كأس معبراً عن صيدلية

لماذا الافعى رمز الصيدلية ؟ هذا السؤال طلما اثار تعجبنا و سبب وضع الأفعى رمز الصيدلية يعتبر هذا السؤال يدور في عقول الكثير منا، وسبب وضع الأفعى حول الكاس هل هو علامة مميز أم ليس له معني! بعض الأشخاص يعتقدون أن رمز الأفعى حول الكاس هو رمز لألة الطب عند الإغريق وأيضا دليل علي العلم والمعرفة عند الإغريق.

سبب وجود شعار الأفعى كرمز في المجال الصيدلة

يعتبر شعار الأفعى ملفوفه حول الكاس تم اتخاذه كرمز مميز لمهنة الصيدلة منذ أكثر من 200 عام، وذلك بسبب أن الثعابين كان استخدامها في طقوس شفاء المرضي عند الإغريق شي مقدس، وذلك تكريم لي أله الطب في الديانة والميثولوجيا الإغريقية القديمة، وأيضا كان يعتقدون قديما أن سم الأفعى هو علاج لبعض الأمراض، وأيضا تعتير الأفعى جلدها فهذا رمز للولادة، لذلك كانت الأفعى هي رمز للمجال الطبي بأكمله حتى القرن التاسع عشر، تم استخدام رموز أخري للطب، ولكن لم يتغير بالنسبة لمهنة الصيدلة.

لماذا الافعى رمز الصيدلية ؟

يعتبر من أسباب ارتباط الأفعى بالعصي العمودية الملفوفة حولها هو إله الطب اليوناني القديم بأسكليبيوس كان جميع اليونيون في هذا العصر يعتقدون أن أسكليبيوس انه قادر علي علاج أي شخص مريض من خلال أن يلمس الجزي المصاب، وكان أسكليبيوس دائما يتم الرمز الية برجل بيده اليمين عصا وملفوف بها ثعبان، وتعتبر العصا هي شعار المسافر وأيضا هو دليل معروف فهو الذي عرف اسكليبيوس بنبتة الحياة وهي من الرموز الخاص بالطب عندهم.

سبب وجود رمز الوعاء الذي تشرب منه الأفعى في رمز الصيدلية

كان أسكليبيوس له ابنة تعمل معه بالمجال الطبي، كانت ابنته تدعي بآلهة الصحة والنظافة وكانت تعمل دائما على تعريف الناس بطرق الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة دون الإصابة بأي مرض وكان الإغريق يمثلونها دائما بامرأة تطعم أفعي ملفوفه حول جسدها أو تشرب من الوعاء تحمله.

وبسبب تقديس الإغريق آلة الطب أسكليبيوس وابنته هيجا آلهة الصحة، قاموا الإغريق بتجميع الرموز الخاصة بهم وأصبحت هي رموز للمجال الطبي، وأصبح الرمز للمجال الطبي بأكمله هو عبارة عن أفعي تلتف حول عصا طويلة وتشرب من وعاء ، وتم تغير هذا الشعار في الطب بعد أنشاء أمريكا رموز طبية أخري، ولكن استمر استخدام هذا الرمز في مهنة الصيدلة حتى الإن.

استخدام سم الأفعى في علاج بعض الأمراض

الإغريق كان يعتقدون أن سم الأفعى هو علاج لبعض الأمراض، وكان الكثير يعتقد أن هذا من ضمن الإسطير الخرافية لهم، ولكن اثبت أن سم الأفعى يدخل في علاج العديد من الأمراض مثل أمراض القلب و تخثر الدم أو تجلطه وأيضا يستخدم لسرعة التئام الجروح.