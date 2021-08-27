حيلة ذكية لقلي البطاطس وطريقة تحضيرها ذهبية ومقرمشة مثل المطاعم، تعد البطاطس المقلية من أفضل أنواع الأطعمة التي يرغب في تناولها العديد من الأشخاص سواء كبار أو صغار.

كما أنها تعتبر من الوجبات الخفيفة والمشبعة خاصةً عند تناول الطعام الرئيسي ولكن قد تشعر الأمهات بعدم رغبتها في طهي البطاطس.

وهذا لما تحتوي عليه من زيوت كثيرة أثناء القلي مما تكون مضرة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو السكري.

ولذلك تبحث دائماً ربة المنزل عن الطرق الصحية لعمل مقبلات فاتحة للشهية

ولقلي البطاطس بدون أن تمتص الزيت وتكون صحية أكثر لأفراد أسرتها.

أفضل طريقة لتحضير البطاطس المقلية ذهبية ومقرمشة مثل الجاهزة

البطاطس المقلية وطريقة تحضيرها من أكثر التساؤلات التي تبحث عنها جميع النساء وهذا حفاظاً علي سلامة أسرتها.

ولكن نظراً لأن البطاطس المقلية من أكثر أنواع الوجبات التي يقبل عليها الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها بين الوجبات.

لذلك يمكنك إعدادها بطريقة صحية وبدون أي أضرار علي الجسم من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة

لعمل أصابع البطاطس ذهبية ومقرمشة.

1/2 كيلو من البطاطس المخصصة للتحمير.

مكعبات من الثلج.

ملعقة كبيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 كوب من الماء.

زيت غزير للقلي.

قومي بتقشير البطاطس ثم تغسل جيداً بالماء وبعد ذلك تقطع علي شكل أصابع بسماكة 1/2 سنتيمتر. توضع البطاطس في وعاء عميق ثم يوضع الملح والخل والماء ومكعبات الثلج. يترك الوعاء في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وبعد انتهاء الفترة يتم تسخين الزيت علي نار منخفضة. توضع أصابع البطاطس في الزيت حتي تأخذ لون ذهبي فاتح.

يتم إخراج البطاطس علي مناديل ورقية حتي تمتص الزيت وتصبح باردة. توضع البطاطس مرة أخري في الفريزر لمدة نصف ساعة. ثم يتم قلي البطاطس علي نار عالية مرة ثانية حتي تنضج تماماً وتأخذ الون الذهبي. يتم إخراج البطاطس المقلية في طبق واسع ثم تقدم ساخنة مع الوجبات الرئيسية. ويمكن تناولها مع الكاتشب والمايونيز وبهذا يكون لديك بطاطس مقلية بدون أن تمتص أي زيوت.

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