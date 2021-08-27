طريقة تحضير فطائر البطاطس اللذيذة أسرع وجبة اقتصادية من منزلك، نقدم لك اليوم سيدتي طريقة سهلة لصنع فطائر البطاطس الاقتصادية التي لا تحتاج العديد من المكونات، فهي تتكون من عناصر بسيطة واقتصادية جداً ولا تحتاج لإضافة دجاج أو لحم، نحتاج فقط إلى تحضير عجينة وحشوة الفطائر بمكونات اقتصادية بمكون أساسي متوفر دوماً في المنزل، مع القليل من الإضافات لتجعلها بألذ وأشهى طعم.

طريقة تحضير فطائر البطاطس الاقتصادية

لعمل 4 فطائر سوف تحتاجين لتحضير المقادير التالية للعجين 3 أكواب دقيق بمقدار 375 جرام، 2 ملعقة صغيرة ملح، من كوب إلى كوب وربع ماء، وبالنسبة إلى الحشوة سوف تحتاجين إلى 4 حبات بطاطس، توابل ( ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة، بابريكا، زنجبيل بودر)، ملعقة صغيرة ثوم مفروم، 3 حبات فلفل مقطع صغير (حار و حلو)، نصف كوب بصل أخضر مفروم، 2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

يتم وضع البطاطس في إناء وتغطى بماء وتوضع على نار متوسطة حتى يتم سلقها جيداً، يتم تحضير وعاء العجان ويضاف إليه الدقيق والملح ثم يضاف الماء ويتم تشغيل العجان ويتم الخلط جيداً حتى يتم تجميع العجين في مكان واحد، بعد ذلك يتم العجن يدوياً وفردها وتجميعها مرة أخرى ثم تقطع العجين على شكل 4 كرات، بعد ذلك تغطى برشة من الدقيق ثم يتم وضع بلاستيك غذائي من أعلى وتترك لترتاح قليلاً لمدة 20-25 دقيقة، في هذه المدة يتم سلق البطاطس وتركها لتبرد ويتم تجهيز الحشوة.

فطائر البطاطس بألذ طعم

يتم تقشير البطاطس لإزالة القشرة الخارجية بعد سلقها ثم يتم بشرها أو يمكنك هرسها ثم يتم وضعها في وعاء مناسب، يُضاف إليها مفروم البصل الأخضر، قطع الفلفل الحار والحلو، التوابل بمقدار ملعقة صغيرة من كلا منها والملح حسب الذوق، ثم يُضاف مفروم الثوم، ومفروم الكزبرة الخضراء ثم يتم تقليب المكونات ومزجها جيداً وتترك جانباً. يتم رش دقيق على السطح ثم يتم أخذ كل كرة من كرات العجين ويتم فردها، ثم يتم عمل الحشوة على شكل كرة بحجم كرة العجين ويتم وضعها داخل العجين في المنتصف ثم يتم تجميع العجين من كل الإتجاهات وتغلق جيداً ثم يتم فردها مرة أخرى بلطف بإستخدام أداة فرد العجين لتكون بسُمك سم أو سم ونصف، هذه الخطوة يتم تكرارها مع باقي كرات العجين.

يتم تحضير مقلاة كبيرة وتوضع على نار متوسطة وتترك حتى تسخن جيداً ثم يوضع بها القليل من السمن أو الزيت ثم توضع الفطيرة ويتم دهن وجهها من أعلى بالقليل من السمن أو الزيت حتى لا تلتصق وتترك قليلاً ثم يتم تقليبها على الناحية الأخرى حتى نلاحظ انتفاخ الفطيرة وتأخذ لون ذهبي لذيذ، ثم ترفع جانباً في وعاء وتغطى جيداً حتى تزال هشة وطرية، هذه الخطوة أيضاً تكرر مع باقي كرات العجين، ثم يتم تقديم فطائر البطاطس الاقتصادية.