طريقة صنع حلوى المليونير في المنزل أفخم حلو وألذ طعم ممكن تجربوه، حلو اليوم من أشهر الحلويات في العالم وهي وصفة تتميز بالسهولة في التحضير واللذة في الطعم، والاسم الأشهر لهذه الحلوى الشهية هو حلى المليونير.وهي تتكون من طبقة من البسكويت ذائبة مع طبقة توفي بألذ طعم، بالاضافة أيضاً إلى أنها مغطاة بطبقة خفيفة من الشوكولاتة بالحليب، حلى المليونير مناسب جداً في العزومات بأي طريقة للتقطيع.

طريقة صنع حلوى المليونير في المنزل

نبدأ أولاً بمقادير طبقة البسكويت وهي 225 جرام (كوب + ملعقة كبيرة) زبدة غير مملحة لينة بحرارة الغرفة، 125 جرام (ثلثين كوب) سكر، 5 جرام ملح، 340 جرام ( 4 كوب + 4 ملاعق كبيرة معيارية ممسوحة) دقيق فاخر. في وعاء عميق يُضاف الزبدة، السكر ثم يتم خلط المكونين جيداً بإستخدام المضرب اليدوي حتى يتحول السكر مع الزبدة إلى خليط كريمي جداً، ثم يتم إضافة الدقيق و الملح وباستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون يتم تقليب الخليط وتجميع الدقيق مع الخليط الكريمي.

يتم تجميع الخليط يدوياً بدون الكثير من العجن للحصول على عجينة بسكويت لينة، يتم تحضير صينية فرن مربعة الشكل 20*20 ويتم تثبيت ورق زبدة في الصينية مثل وصفات البراونيز، تثبت في القاع والجوانب بعد دهن الصينية بالزيت ثم يتم تفتيت العجين لقطع عجين صغيرة ويوضع في الصينية ثم يتم الضغط عليه بأطراف الأصابع ويثبت بطريقة مستوية، توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 150 مئوية رف أوسط وتترك لمدة 35 دقيقة.

حلو المليونير اللذيذ

وتتكون مقادير طبقة التوفي من 120 جرام زبدة غير مملحة،عبوة حليب مكثف محلى، 25 جرام من السكر، 75 جرام من العسل الأبيض. يتم تحضير إناء ويضاف إليه الزبدة، الحليب المكثف المحلى، العسل، السكر ثم يرفع الإناء على نار هادئة لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر. يتم خروج الصينية ويضاف إليها طبقة التوفي ويتم تحريك الصينية ليتم توزيع التوفي جيداً، ثم تترك جانباً لتبرد قليلاً لمدة نصف ساعة ثم توضع في الفريزر لمدة ربع ساعة تقريباً أو حتى تتماسك طبقة الكراميل.

أما بالنسبة لطبقة الشوكولاتة فهي تتكون من 300 جرام شوكولاتة بالحليب، يتم وضع 200 جرام في وعاء و100 جرام في وعاء آخر، ثم يوضع وعاء ال 200 جرام على حمام مائي ساخن مع التقليب حتى يتم ذوبان الشوكولاتة، ثم تترك جانباً ويضاف إليها 100 جرام الشوكولاتة الباقية ويتم التقليب جيداً ليتم الذوبان. يتم خروج الصينية من الفريزر ويتم وضع طبقة الشوكولاتة وتوزع جيداً ثم توضع الصينية مرة أخرى في الفريزر لمدة 20 دقيقة، يتم خروج الحلوى بورق الزبدة خارج الصينية ثم يتم إزالة الورق ويتم التقطيع قطع صغيرة أو كبيرة حسب الذوق ثم تقدم.