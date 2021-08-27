طريقة صنع برطمان مايونيز من منزلك أفضل من المُعلب في دقيقة واحدة، نقدم لك اليوم أسهل طريقة منزلية لتحضير المايونيز الذي يعتبر من أشهر أنواع الصوص الأبيض. حيث تبحث كل سيدة في الآونة الأخيرة عن طرق تحضير المعلبات التي يتم شرائها من المحلات التجارية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة العائلة والأبناء وبغرض التوفير في نفس الوقت، جربي معنا طريقة تحضير المايونيز بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة من مطبخك تعطيك نفس الطعم اللذيذ.

طريقة صنع برطمان مايونيز من منزلك

يمكنك الآن وبطريقة سهلة تحضير أفضل برطمان مايونيز بنفس طعم المحلات مع الإحتفاظ به لعدة أشهر في الثلاجة، وكل ذلك بمكونات من المطبخ وخلال دقيقة واحدة، عليك في البداية تحضير البرطمان الذي سوف يتم الإحتفاظ بالمايونيز داخله في الثلاجة، حيث نقوم بعمل الوصفة داخله مع إحضار الهاند بليندر، كما يمكنك إستبداله بالمضرب اليدوي وذلك مع مراعاة وضع الكميات بالتدريج مع الدمج بشكل جيد.

تتكون وصفة المايونيز من العناصر التالية :

عدد 1 بيضة ( يساعد بياض البيض على جعل المايونيز أكثر تماسكاً ).

ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة مسطردة ( يمكنك الإستغناء عنها في حال عدم توافرها ).

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من زيت نباتي أو عباد الشمس.

تحضير وصفة المايونيز المميز

يتم وضع البيضة داخل البرطمان مع إضافة الملح والمسطردة والخل الأبيض، بالإضافة إلى الليمون أو يمكنك الإستغناء عن الخل أو الليمون ومضاعفة كمية المكون الأخر، مع إضافة الكمية المذكورة من الزيت النباتي أو العباد، ثم يتم الإستعانة بالهاند بليندر وإستخدامه عبر وضعه داخل البرطمان وجعله يعمل بشكل مباشر بدون تحريكه مطلقاً، حيث أنه أثناء الخلط يجب ألا يتم تحريكه لأعلى إطلاقاً.

وبالتدريج يتم تحويل الخليط إلى لون المايونيز المعروف حتى تتحول المكونات بالكامل إلى مايونيز، وفي حال وجود زيت على السطح يتم تحريك الهاند بليندر لأعلى ثم الدمج مرة أُخرى حتى يتحول بالكامل، يمكنك مضاعفة الكمية وتخزينه داخل الثلاجة بكميات، ويُفضل تركه ليبرد ثم يوضع داخل الثلاجة بعد تغطيته جيداً.