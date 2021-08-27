أقوي كريم لتفتيح البشرة والجسم وإزالة البقع الداكنة بشرة مثالية مثل ملكات الجمال، تبيض البشرة هو ما تبحث عنه العديد من الفتيات والسيدات لتتمتع ببشرة صافية وناصعة البياض.

خاصةً عندما تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تتسبب في اسمرار لون الجلد وظهور التصبغات مثل أشعة الشمس الضارة.

أو نتيجة الإفراط في استخدام مساحيق التجميل وعدم تنظيف الوجه بشكل جيد ولذا تقوم بشراء منتجات العناية بالبشرة.

وذلك حتي تتخلص من مشاكل البشرة مثل الكريمات باهظة الثمن في محاولة لإخفاء عيوب البشرة والظهور بمظهر جذاب.

ولكن هذه المنتجات لها أضرار وخيمة علي الجلد علي المدي البعيد ما يجعل البشرة أكبر عمراً وأكثر شحوب.

كريم طبيعي معجزة لتبييض البشرة والجسم في دقائق لوجه جذاب

تبيض البشرة والجسم هو ما ترغب فيه كل النساء وخاصةً المقبلات علي الزواج حيث تريد أن تتمتع بجسم مثالي وخالي من أي عيوب.

ولذلك تستخدم الكثير من المواد الكيميائية والتي تمنحك نتيجة جيدة مع الاستمرار عليها إلا أنها تضر بالجلد وتسبب له احمرار.

إلا أنه يمكنك تفتيح البشرة والجسم وتوحيد لون الجلد بشكل طبيعي من خلال مواد فعالة توافر في المنزل وغير مكلفة.

ولذلك سوف أقدم لكم كريم طبيعي لتبييض البشرة وتوحيد لون الجسم وتفتيح الأماكن الداكنة بكل سهولة بمكونات منزلية.

كريم لبان الذكر لتبييض البشرة والجسم وتفتيح البقع الداكنة بدون مستحضرات تجميل

يعتبر لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح لون البشرة والجسم وتقشير البشرة كما يزيل البقع الداكنة والتصبغات.

ويعمل علي توحيد لون الجلد وإزالة الاسمرار ويحمي البشرة من الجفاف كما يقي الجلد من التجاعيد والشيخوخة.

4 ملاعق كبيرة من منقوع لبان الذكر.

1/2 كوب من ماء الورد.

3 ملاعق صغيرة من الجليسرين الطبي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من النشا.

بضع نقاط من زيت اللافندر.

مكونات كريم لبان الذكر لتبييض البشرة والجسم في دقائق

في وعاء عميق قومي بمزج لبان الذكر مع النشا وماء الورد جيداً حتي تتجانس.

ثم أضيفي الزيوت وعصير الليمون والجليسرين إلي المكونات السابقة وتمزج جيداً حتي تحصلي علي قوام كريمي.

يتم تنظيف الوجه والجسم ثم توضع طبقة مناسبة لتفتيح وتبييض البشرة والمناطق الداكنة.

يتم التدليك برفق في حركات دائرية ثم يترك الكريم لمدة 10 دقائق.

يغسل الكريم بالماء فقط ويستخدم مرتين في الأسبوع لبشرة وجسم مثالي وجذاب.

طريقة تحضير كريم طبيعي لتفتيح البشرة والجسم وكيفية الاستخدام