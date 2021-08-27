أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة بمكونات سهلة وبسيطة

ماهي طريقة عمل كيكة الزبادي؟ كيف يمكنني عمل كيكة الزبادي في المنزل، والكثير من الأسئلة من ذلك القبيل استطعنا ملاحظة وجودها بشكل متكرر داخل جميع محركات البحث، حيث أن كيكة الزبادي من ألذ الحلويات التي يعشقها الجميع، ولكن الكثير من السيدات لا يستطعنْ عملها في المنزل فنجدهم يتجهنْ إلى محلات الحلويات مما يجعل التكلفة المادية كبيرة، لذا سنقدم لكم في هذا الموضوع خطوات عمل كيكة الزبادي بطريقة سهلة وتكاليف بسيطة، فقط تابعوا معنا حتى نهاية التدوينة.

طريقة عمل كيكة الزبادي

قبل العزم على عمل كيكة الزبادي في يجب أن تعرفي أن يلزمك إحضار مجموعة من المكونات والمقادير، وتتمثل مقادير عمل كيكة الزبادي فيما يلي:

مقدار ٢ عبوة من الزبادي السادة.

مقدار كوبان من الماء.

مقدار مناسب من الملح.

مزيج من الزبدة والزيت مقدار نصف كوب.

واحد كوب من السكر.

تذكرة فانيليا.

تذكرة بكينج بودر.

ثلاث بيضات.

خطوات عمل كيكة الزبادي

رداً على جميع استفسارات متابعي موقعنا نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الزبادي في المنزل، فقط اتبعي الخطوات الآتية:

ضعي البيض والسكر والفانيليا مع بعضهم واخلطيهم في الخلاط حتى يصبح الخليط منفوش.

قومي بإضافة الزيت والزبادي وشغلي الخلاط مرة أخرى.

قومي في وعاء مناسب بخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح مع بعضهما جيدًا.

قومي بوضع الخليط الذي تم تحضيره في الخلاط على الخليط في الوعاء وقومي بالتقليب من أسفل إلى أعلى.

قومي بتحضير صينية الفرن وادهنيها بالزبدة.

صبي المكونات داخل الصينية بشكل متساوي.

شغلي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ إلى أن يسخن.

قومي بتهدئة الحرارة إلى ١٥٠ ثم ضعي الصينية بالفرن.

اتركي الصينية لمدة ٣٠ دقيقة في الجزء السفلى من الفرن وعشر دقائق في الجزء العلوي ولا تقومي بفتح الفرن قبل مرور تلت ساعة من مدة وضع الصينية في الفرن.

لمعرفة أن الكيك قد نضج سوف تلاحظين أن الكيك قد انفصل بشكل كامل من جوانب الصينية، وللحصول على كيكة هشة وناعمة وطرية من الداخل عليكي إضافة ملعقة من الخل أو ملعقة من النشا داخل الخليط أثناء التحضير.