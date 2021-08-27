أسباب جفاف الشعر ونتائجه وطرق الوقاية منه وأهم الماسكات الطبيعية لعلاجه ، من أهم أسباب جفاف الشعر قلة الزيوت التي تفرزها فروة الرأس لترطيب الشعر ، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي تتحدث عنها الفقرات التالية ، وهناك عوامل لا يمكن السيطرة عليها مثل العمر وانقطاع الطمث ؛ لأن الهرمونات تتغير ، وعوامل أخرى يمكن السيطرة عليها ، مثل استبدال الشامبو القاسي ، أو استخدام أدوات شديدة السخونة على الشعر ، والفقرات التالية تتحدث عن أهم الأقنعة والعلاجات المنزلية للشعر الجاف ، واستعادة رطوبته وحيويته.

أسباب جفاف الشعر

يحدث الشعر الجاف عندما لا تنتج فروة الرأس كمية كافية من الزيت لترطيب الشعر وفروة الرأس ، أو عندما تتسرب الرطوبة من الشعر بسرعة ، ويظهر الشعر الجاف باهتًا وهشًا ومتطايرًا ، ويمكن أن يحدث نتيجة لما يلي:

جفاف فروة الرأس: لا يحتوي الشعر على تزييت طبيعي ، بل يعتمد على زيوت مصنوعة في الجذور للحفاظ على رطوبتها ، وعندما لا تنتج فروة الرأس كمية كافية من الزيت يجف الشعر بسرعة ، وتظهر قشرة الرأس على فروة الرأس.

الظروف البيئية: وتشمل العوامل المناخية الحارة ، والتعرض المتكرر للشمس والرياح ، والتعرض المستمر للمياه المكلورة أو المالحة.

نقص الحماية: كل خصلة من الشعر الصحي لها طبقة واقية تغطيها ، وعندما تتعرض لأشعة الشمس والحرارة تتضرر كثيرًا ، وتنفصل طبقاتها عن بعضها ؛ هذا يسمح للرطوبة بالتسرب من الشعر بسرعة ، ويقل محتوى الزيت فيه.

العمر: مع تقدم العمر ينقص إنتاج الزيت في فروة الرأس ، أو بسبب التغيرات الهرمونية بعد سن اليأس ، وهذا يجفف الشعر بشكل واضح.

هناك عوامل تزيد من فرصة الإصابة بالشعر الجاف كثيرًا ، ويمكن السيطرة على معظمها والوقاية منها ، ومنها: