أسباب جفاف الشعر ونتائجه وطرق الوقاية منه وأهم الماسكات الطبيعية لعلاجه ، من أهم أسباب جفاف الشعر قلة الزيوت التي تفرزها فروة الرأس لترطيب الشعر ، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي تتحدث عنها الفقرات التالية ، وهناك عوامل لا يمكن السيطرة عليها مثل العمر وانقطاع الطمث ؛ لأن الهرمونات تتغير ، وعوامل أخرى يمكن السيطرة عليها ، مثل استبدال الشامبو القاسي ، أو استخدام أدوات شديدة السخونة على الشعر ، والفقرات التالية تتحدث عن أهم الأقنعة والعلاجات المنزلية للشعر الجاف ، واستعادة رطوبته وحيويته.أسباب جفاف الشعر
يحدث الشعر الجاف عندما لا تنتج فروة الرأس كمية كافية من الزيت لترطيب الشعر وفروة الرأس ، أو عندما تتسرب الرطوبة من الشعر بسرعة ، ويظهر الشعر الجاف باهتًا وهشًا ومتطايرًا ، ويمكن أن يحدث نتيجة لما يلي:
- جفاف فروة الرأس: لا يحتوي الشعر على تزييت طبيعي ، بل يعتمد على زيوت مصنوعة في الجذور للحفاظ على رطوبتها ، وعندما لا تنتج فروة الرأس كمية كافية من الزيت يجف الشعر بسرعة ، وتظهر قشرة الرأس على فروة الرأس.
- الظروف البيئية: وتشمل العوامل المناخية الحارة ، والتعرض المتكرر للشمس والرياح ، والتعرض المستمر للمياه المكلورة أو المالحة.
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نقص الحماية: كل خصلة من الشعر الصحي لها طبقة واقية تغطيها ، وعندما تتعرض لأشعة الشمس والحرارة تتضرر كثيرًا ، وتنفصل طبقاتها عن بعضها ؛ هذا يسمح للرطوبة بالتسرب من الشعر بسرعة ، ويقل محتوى الزيت فيه.
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العمر: مع تقدم العمر ينقص إنتاج الزيت في فروة الرأس ، أو بسبب التغيرات الهرمونية بعد سن اليأس ، وهذا يجفف الشعر بشكل واضح.
هناك عوامل تزيد من فرصة الإصابة بالشعر الجاف كثيرًا ، ويمكن السيطرة على معظمها والوقاية منها ، ومنها:
- اغسل الشعر كثيرًا.
- استخدم الشامبو الخشن.
- تجفيف الشعر في كثير من الأحيان.
- استخدم مكواة فرد الشعر أو بكروه.
- استخدام مواد كيميائية قاسية مثل الأصباغ والبكر وعوامل التصفيف.
- اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي.
- عندما يكون الشعر الجاف مصحوبًا بتساقط الشعر أو الإرهاق أو عدم تحمل البرد ، يكون السبب هرمونيًا ، مثل قصور جارات الدرقية وقصور الغدة الدرقية
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أسباب جفاف الشعر ونتائجه وطرق الوقاية منه وأهم الماسكات الطبيعية لعلاجه ، من أهم أسباب جفاف الشعر قلة الزيوت التي تفرزها فروة الرأس لترطيب الشعر ، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي تتحدث عنها الفقرات التالية ، وهناك عوامل لا يمكن السيطرة عليها مثل العمر وانقطاع الطمث ؛ لأن الهرمونات تتغير ، وعوامل أخرى يمكن السيطرة عليها ، مثل استبدال الشامبو القاسي ، أو استخدام أدوات شديدة السخونة على الشعر ، والفقرات التالية تتحدث عن أهم الأقنعة والعلاجات المنزلية للشعر الجاف ، واستعادة رطوبته وحيويته.أسباب جفاف الشعر
يحدث الشعر الجاف عندما لا تنتج فروة الرأس كمية كافية من الزيت لترطيب الشعر وفروة الرأس ، أو عندما تتسرب الرطوبة من الشعر بسرعة ، ويظهر الشعر الجاف باهتًا وهشًا ومتطايرًا ، ويمكن أن يحدث نتيجة لما يلي:
- جفاف فروة الرأس: لا يحتوي الشعر على تزييت طبيعي ، بل يعتمد على زيوت مصنوعة في الجذور للحفاظ على رطوبتها ، وعندما لا تنتج فروة الرأس كمية كافية من الزيت يجف الشعر بسرعة ، وتظهر قشرة الرأس على فروة الرأس.
- الظروف البيئية: وتشمل العوامل المناخية الحارة ، والتعرض المتكرر للشمس والرياح ، والتعرض المستمر للمياه المكلورة أو المالحة.
-
نقص الحماية: كل خصلة من الشعر الصحي لها طبقة واقية تغطيها ، وعندما تتعرض لأشعة الشمس والحرارة تتضرر كثيرًا ، وتنفصل طبقاتها عن بعضها ؛ هذا يسمح للرطوبة بالتسرب من الشعر بسرعة ، ويقل محتوى الزيت فيه.
-
العمر: مع تقدم العمر ينقص إنتاج الزيت في فروة الرأس ، أو بسبب التغيرات الهرمونية بعد سن اليأس ، وهذا يجفف الشعر بشكل واضح.
هناك عوامل تزيد من فرصة الإصابة بالشعر الجاف كثيرًا ، ويمكن السيطرة على معظمها والوقاية منها ، ومنها:
- اغسل الشعر كثيرًا.
- استخدم الشامبو الخشن.
- تجفيف الشعر في كثير من الأحيان.
- استخدم مكواة فرد الشعر أو بكروه.
- استخدام مواد كيميائية قاسية مثل الأصباغ والبكر وعوامل التصفيف.
- اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي.
- عندما يكون الشعر الجاف مصحوبًا بتساقط الشعر أو الإرهاق أو عدم تحمل البرد ، يكون السبب هرمونيًا ، مثل قصور جارات الدرقية وقصور الغدة الدرقية
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