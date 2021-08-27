طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل بسهولة وبساطة مثل الجاهزة

تعد مرقة الدجاج من الأشياء التي يتم استخدامها كثيرا من قبل الكثير من السيدات، وهى من الأشياء التي تعطي نكهة رائعة للطعام، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير مرقة الدجاج في البيت بطريقة مثل الجاهزة، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ايضاً تتكون هذه المرقة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل مرقة الدجاج اللذيذة في البيت.

مقادير عمل مرقة الدجاج في المنزل

تحتوي مرقة الدجاج على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

عظام دجاج.

ثلاث حبات من الجزر.

حبة من البصل.

ثلاث حبات من الكرات.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

ستة فصوص من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكرفس.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة التحضير مرقة دجاج لذيذة في البيت هيا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر السكين ونقوم بتقطع البصل والجزر والكرات إلى قطع صغيرة. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بملأ الوعاء بالماء حتى يغطي الجزر والبصل والكرات والعظام على نار عالية لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة. ثم نقوم بإخراج العظام ونقوم بإضافة الكزبرة والبقدونس والكرفس والثوم ونتبلها جيدا بالفلفل والملح ونغليها لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. ننزل الخليط من على النار ونتركها لتبرد، ثم نصفي المكونات من أي بواقي لم يتم خلها جيداً. بعد ذلك نضعها في مكعبات الثلج ونتركها في الفريزر لمدة لا تقل عن ليلة كاملة ثم نخرجها ونحتفظ بها في حافظ في الثلاجة. وبهذا نكون قد قدمنا طريقة بسيطة لعمل مرقة الدجاج في البيت.

فوائد الكرفس على الصحة

هناك عدة فوائد للكرفس على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-