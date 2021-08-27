أوصت العديد من التجارب المنزلية بتطبيق وصفات مختلفة من العسل على الشعر. ويرجع ذلك إلى قدرته الهائلة على تجديد مظهر الشعر وتحويله من الشعر التالف والضعيف إلى شعر صحي وحيوي دائمًا. ما سر ذلك؟ كيف نحقق فوائد العسل للشعر؟ وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال قائمة فوائد العسل للشعر والتي نتضمنها في مقالنا التالي حول محتويات الموقع.خصائص العسل المفيدة للشعر
يحتوي العسل على العديد من العناصر المفيدة لتغذية فروة الرأس ، وتطهيرها من آثار الجروح والكدمات ، وكذلك الإصابات المختلفة الناتجة عن الحوادث ، أو التعرض لعوامل الطقس ، فضلاً عن تأثير حشرات الشعر الضارة.
يحتوي العسل على سكر الفواكه واللاكتوز والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 5 ، وفيتامين سي.
تتغلغل هذه العناصر في جذور وبصيلات الشعر وتزودها بالتغذية التي تحتاجها وتكتسب من خلالها مظهرًا صحيًا وحيوية.
العسل علاج فعال للشعر. على سبيل المثال ، يساعد مزجها بأربعة أكواب من الماء الدافئ في تحضير غسيل ممتاز للشعر.
يُضاف أيضًا أن خلط 10 مل من زيت الزيتون مع 5 مل من العسل الصافي ، ووضعه على الشعر لمدة ربع ساعة ، ثم غسله بالماء الدافئ ، يمكن أن يكون تحضيرًا ممتازًا لترطيب الشعر الجاف والتالف.
عند دهن العسل على الشعر ينصح بتنظيف فروة الرأس ، لذا يفضل غسلها جيداً بالماء الفاتر ، ثم ترك الشعر ليجف في الغرفة. كما يراعى استخدام المنشفة المحيطة بالرقبة والكتفين ، ويفضل استخدام مشط خشبي برؤوس ناعمة لتوزيع وصفات العسل ، أو استخدام واقي النخيل لتدليك فروة الرأس بلطف بوصفة العسل.
فترة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق. لا تقتصر فائدة العسل على تطبيق وصفاته المختلفة على الشعر ، ولكن الحرص على تناوله بمعدلات منتظمة هو طريقة أخرى مهمة لصحة الشعر والجسم بشكل عام.
يساعد تطبيق وصفات الشعر المختلفة على علاج فروة الرأس من جميع الإصابات والخدوش والجروح التي تعيق تنشيط الدورة الدموية ، وتؤثر على نمو شعر قوي وصحي من الجذور.
ينظف العسل فروة الرأس من آثار الغبار والبكتيريا والجراثيم التي تؤثر على رائحة فروة الرأس ومظهرها الصحي أيضًا.
يمد العسل الشعر بالعناصر المهمة التي يحتاجها لإعطاء خيوطه القوة والكثافة ، وحمايته من التقصف ، والهشاشة ، وتساقط الشعر المتكرر.
يحمي العسل الشعر من التأثير السلبي لعوامل الطقس المحيطة ؛ مثل الجفاف ، وكذلك التقصف ، والتجعد ، أو الهشاشة ، ويعتبر بمثابة درع وقائي من آثار الاستخدام المتكرر لمجففات الشعر ومجففاته.
تطبيق وصفات العسل يحول الشعر الذي يعاني من ضعف النمو إلى نمو شعر طبيعي ومتميز.
يحقق تطبيق وصفات العسل للشعر التخلص من آثار الشعر الدهني على مظهر الشعر وحمايته من التأثيرات المختلفة.
يمد العسل الشعر المصبوغ بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للحفاظ على حيويته ، ويجدد فقدانه الكثير من الحيوية نتيجة الصباغة.
يمكن للعسل أن يحمي أطراف الشعر من التقصف ، كما أنه يحميها من أي آثار ناتجة عن كثرة القص والتشذيب.
يعالج الشعر فروة الرأس من آثار نتف الشعر وربطه ، أو عند تصفيفه بمشط أو فرشاة ، وكذلك من آثار الثعلبة والصلع والصلع الوراثي.
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