طريقة عمل الحواوشی الاسكندراني والحواوشي البلدي في البيت بطريقة جديدة وسهلة

سوف نتعرف علي طريقة عمل الحواوشی الاسكندراني وأيضا البلدي في البيت بطرق جديدة ومختلفة وسهلة، يطلق علي الحواوشي الكثير من الأسماء المختلفة وخاصة في بلاد الشام فانهم يطلق عليه أسم العرايس، ويعرف الحواوشي من زمن بعيد وهو يتكون من اللحوم كمكون أساسي يتم أستخدامها فيه، ولكن يتم إضافة بعض البهارات والمكونات الاخري التي تعطيه الطعم المميز والمحبب لدي الجميع. طريقة عمل الحواوشی الاسكندراني طريقة عمل الحواوشی الاسكندراني سنتعرف علي المكونات التي يجب توافراها وتواجدها في مطبخك لتحضير الحواوشي بأسهل طريقة. المكونات كيلو من اللحمة المفرومة

أربع أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ربع كوب من البقدونس المفروم

معلقتين كبيرتين من السمنة

بصلة واحدة كبيرة ومفرومة

ملعقة صغيرة من السكر والملح

نصف كوب من الحليب الطازج

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ربع كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وبهارات اللحمة طريقة التحضير والإعداد طريقة التحضير والإعداد والآن سوف نقوم بالتعرف علي طريقة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة كل ما عليكي هو أتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة. أولا نقوم بتحضير وعاء عميق ومتوسط الحجم ونقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والخميرة فيه ثم نقوم بتقلبيهم جيدا.

أضيفي الي ذلك الخليط الحليب والزيت وبعض الماء ونقوم بالتقليب حتي نحصل علي عجينة متماسكة القوام، ثم نقوم بتغطيته العجينة ونتركها حتي تتخمر.

نقوم بإعداد اللحمة بعد ذلك عن طريق إحضار أناء ونضع فيه السمنة والثوم والبصل ونقوم بتشوحيهم مع بعضهم.

نضيف بعد ذلك اليهم اللحمة وجميع البهارات التي ذكرنها ونقلبهم مع بعضهم ونقوم بتغطيتها وتركها حتي تنضج.

نحضر العجينة ونقوم بتقسيمها الي دوائر ونفتحها ونضعها فيها حشو اللحمة وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن حتي تصبح ناضجة وتقدم. طريقة عمل الحواوشي البلدي طريقة عمل الحواوشي البلدي المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي

حبيتين من البصل الكبير المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

حبة طماطم واحدة مقطعة

ملعقتين كبيرتين من الزيت

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

خبز بلدي صغير الحجم طريقة التحضير نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل من اللحمة وبهارات الحواوشي مع الملح والفلفل الأسود.

نقوم بإضافة كل من الطماطم المقطعة والبصل المفروم الي وعاء اللحمة والبهارات.

نقلب تلك المكونات جميعهم مع بعضهم جيدا حتي يمتزجون جميعهم سويا ويتجانسون.

نحضر الخبز البلدي ونوزع فيه كمية اللحمة الموجودة ثم نحضر المقلاة ونضع فيها الزيت.

نجعل النار هادئة الحرارة ونترك الزيت حتي يسخن ونضع فيها الحواوشي ونقلبه حتي ينضج. الوسوم

سوف نتعرف علي طريقة عمل الحواوشی الاسكندراني وأيضا البلدي في البيت بطرق جديدة ومختلفة وسهلة، يطلق علي الحواوشي الكثير من الأسماء المختلفة وخاصة في بلاد الشام فانهم يطلق عليه أسم العرايس، ويعرف الحواوشي من زمن بعيد وهو يتكون من اللحوم كمكون أساسي يتم أستخدامها فيه، ولكن يتم إضافة بعض البهارات والمكونات الاخري التي تعطيه الطعم المميز والمحبب لدي الجميع. طريقة عمل الحواوشی الاسكندراني طريقة عمل الحواوشی الاسكندراني سنتعرف علي المكونات التي يجب توافراها وتواجدها في مطبخك لتحضير الحواوشي بأسهل طريقة. المكونات كيلو من اللحمة المفرومة

أربع أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ربع كوب من البقدونس المفروم

معلقتين كبيرتين من السمنة

بصلة واحدة كبيرة ومفرومة

ملعقة صغيرة من السكر والملح

نصف كوب من الحليب الطازج

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ربع كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وبهارات اللحمة طريقة التحضير والإعداد طريقة التحضير والإعداد والآن سوف نقوم بالتعرف علي طريقة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة كل ما عليكي هو أتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة. أولا نقوم بتحضير وعاء عميق ومتوسط الحجم ونقوم بوضع الدقيق والملح والسكر والخميرة فيه ثم نقوم بتقلبيهم جيدا.

أضيفي الي ذلك الخليط الحليب والزيت وبعض الماء ونقوم بالتقليب حتي نحصل علي عجينة متماسكة القوام، ثم نقوم بتغطيته العجينة ونتركها حتي تتخمر.

نقوم بإعداد اللحمة بعد ذلك عن طريق إحضار أناء ونضع فيه السمنة والثوم والبصل ونقوم بتشوحيهم مع بعضهم.

نضيف بعد ذلك اليهم اللحمة وجميع البهارات التي ذكرنها ونقلبهم مع بعضهم ونقوم بتغطيتها وتركها حتي تنضج.

نحضر العجينة ونقوم بتقسيمها الي دوائر ونفتحها ونضعها فيها حشو اللحمة وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن حتي تصبح ناضجة وتقدم. طريقة عمل الحواوشي البلدي طريقة عمل الحواوشي البلدي المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي

حبيتين من البصل الكبير المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

حبة طماطم واحدة مقطعة

ملعقتين كبيرتين من الزيت

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

خبز بلدي صغير الحجم طريقة التحضير نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل من اللحمة وبهارات الحواوشي مع الملح والفلفل الأسود.

نقوم بإضافة كل من الطماطم المقطعة والبصل المفروم الي وعاء اللحمة والبهارات.

نقلب تلك المكونات جميعهم مع بعضهم جيدا حتي يمتزجون جميعهم سويا ويتجانسون.

نحضر الخبز البلدي ونوزع فيه كمية اللحمة الموجودة ثم نحضر المقلاة ونضع فيها الزيت.

نجعل النار هادئة الحرارة ونترك الزيت حتي يسخن ونضع فيها الحواوشي ونقلبه حتي ينضج.

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