طريقة تحضير أسرع طبق باستا كريمي الحل الأسهل والأسرع عند الجوع

الحل الأسهل والأسرع عند الجوع باستا كريمي بألذ طعم أسرع طبق يمكنك تحضيره في 10 دقائق فقط، وصفتنا اليوم هي عبارة عن باستا كريمي بمكونات بسيطة بدون لحم أو دجاج. وتتكون مقاديرها من 250 جرام معكرونة أي شكل وأي نوع مفضل لديك، ماء لسلق المعكرونة، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة زبدة، حبة بصل وسط مفرومة، هوت دوج لحم أو دجاج، 4 فصوص ثوم مفروم، ملعقة صغيرة معجون طماطم، كوب كريمة طهي، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، رشة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة توابل كيجن أو بابريكا، نصف ملعقة صغيرة زعتر، جبنة موتزريلا وجبنة شيدر في درجة حرارة الغرفة.

طريقة تحضير أسرع طبق باستا كريمي

يتم تحضير إناء ويُضاف إليه ماء لسلق المعكرونة ويرفع على النار، وعند بدء الغليان يتم وضع الملح ثم تضاف كمية المعكرونة وتترك حسب المدة الموجودة على عبوة المعكرونة بحيث تكون 3/4 سلقة، أثناء مدة السلق يتم تحضير مقلاة غير قابلة للالتصاق وترفع على النار ويُضاف مقدار الزبدة وتترك لتذوب ثم يُضاف البصل ويتم التقليب ثم يُضاف مفروم الثوم ويتم التقليب لمدة دقيقة على نار هادئة.

أثناء هذا يتم تقطيع الهوت دوج إلى شرائح رفيعة نوعا ما ويمكنك إستخدام سجق أو بسطرمة حسب الذوق، ثم يتم إضافة شرائح الهوت دوج إلى البصل والثوم ثم يتم التقليب لمدة 3-4 دقائق، ثم يتم إضافة معجون الطماطم ويتم التقليب دقيقة ثم تضاف كريمة الطبخ، يمكنك استبدالها بكوب حليب مع ملعقتين من القشطة أو ملعقتين من الجبن الكريمي، ثم يُضاف الفلفل الأسود، الملح، السكر، الزعتر وتوابل الكيجن أو البابريكا ثم يتم التقليب جيدا ويترك الخليط حتى يبدء بالغليان.

أسهل طبق باستا

عند الغليان يتم تصفية المعكرونة وتضاف إلى الخليط مع التقليب جيدا لمدة دقيقتين ثم تقدم في طبق التقديم. يمكنك وضعها في قالب أو صينية فرن ثم يتم وضع الجبنة الموتزريلا والشيدر على وجه المعكرونة بعد وضعها في الصينية، ثم توضع في فرن ساخن من قبل على درجة حرارة عالية وتترك لمدة 7-10 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى، بعد ذلك تقطع وتقدم.