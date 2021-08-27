طريقة صنع قراقيش المخابز بمنزلك في 10 دقائق فقط بقرمشة خيالية ومذاق رهيب، إليكي سيدتي نوع رائع من المخبوزات المقرمشة التي يمكن تحضيرها بسهولة بدون الحاجة إلى استخدام خميرة، وهو يشبه قراقيش المخابز بالضبط بنكهة جديدة ومختلفة مع قرمشة رهيبة وطعم لذيذ. يمكنك تقديمه لعائلتك مع الوجبات كبديل عن المقرمشات مثل بطاطس الشيبسي وشرائح الخبز المحمص، كما تستطيعين أن تقدميها لأطفالك لتناولها بين الوجبات أو مع كوب دافئ من الحليب كعشاء بسيط لا يخلو من الفيتامينات.

طريقة صنع قراقيش المخابز في المنزل

مقادير هذه المخبوزات المقرمشة بسيطة جداً فهي تحتاج فقط إلى 4 كوب دقيق بمقدار 500 جرام، كوب وربع سمن (ghee) بحرارة الغرفة بمقدار 250 جرام، نصف كوب جوز هند بمقدار 80 جرام ويمكنك استبداله بسمسم محمص، 2 ملعقة صغيرة حليب مجفف بمقدار 16 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا 5 جرام، ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر 8 جرام، ثلثين كوب ماء فاتر 125 جرام، كما يمكنك إضافة نكهات مثل الشمر والينسون أو تحضيرها سادة.

في وعاء عميق يتم إضافة الدقيق، البيكنج بودر، الفانيليا، الحليب المجفف، جوز الهند ثم يتم تقليب المكونات الجافة جيداً مع بعضها، وبعد ذلك يتم إضافة السمن والماء الفاتر ثم يتم تجميع العجين بلطف بدون عجن تماماً؛ حتى يتم الحصول على قوام متماسك يسهل تشكيله.

صنع مخبوزات مقرمشة بمكونات بسيطة

بعد ذلك يتم تغطية العجين ببلاستيك غذائي حتى يستريح لمدة 10 دقائق، ثم يتم أخذ جزء من عجينة القراقيش ثم يتم لفه على شكل أسطوانة ثم يتم فرده بارتفاع 1 سم أو سم ونصف تقريباً، ثم يتم ضبط الحواف وتقطع على شكل القراقيش العادية على شكل أصابع، ثم يتم وضع الأصابع في صينية مع وضع مسافة بسيطة بين كل قطعة، والجزء الآخر من العجين يتم فرده بسُمك وسط وباستخدام قطّاعات يتم تشكيل العجين على شكل دائرة أو مستطيل أو أي شكل ويتم رصها في صينية أيضاً ثم توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية رف أوسط مدة 25 دقيقة، بعد خروجها من الفرن تترك لتبرد تماماً ثم يتم تقديمها.