فوائد عصير البصل للبشرة والشعر نتائج مبهرة لن تتخلي عنه بعد الآن

فوائد عصير البصل للبشرة يمكنه محاربة حب الشباب، حيث تلعب خصائصه المضادة للميكروبات والفطريات دورًا مهمًا في علاج حب الشباب، حيث يعمل مستخلص البصل على تحسين ندبات حب الشباب لدى المرضى. يعمل هذا الجل أيضًا على تحسين مظهر الندبة عن طريق تقليل الاحمرار والالتهاب.

فوائد عصير البصل للبشرة

فوائد عصير البصل وطريقة استخدام، يوضع عصير البصل على وجهك ويترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. النقطة التي يجب ملاحظتها هنا هي عصير البصل لا تدعيه يدخل عينيك. احرصي أيضًا على عدم وضع الماء على أي فقاعات مفتوحة. إذا كانت بشرتك حساسة لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

يمكن أن يؤخر التجاعيد

عصير البصل: يمكن لمركبات الفلافونويد والمركبات المضادة للأكسدة الأخرى التي يحتويها أن تمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. عصير البصل له خصائصه المضادة للشيخوخة المفترضة، وفقًا لبعض المصادر، هي إنتاج الكولاجين، ويعزى ذلك إلى محتواه من الكبريت، والذي يمكن أن يحسن صحة الجلد ويقاوم الشيخوخة المبكرة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد هذه الفوائد.

عصير البصل يقوي الشعر

عصير البصل يزيد من إنتاج الكولاجين، والذي بدوره يساعد على نمو الشعر. وفقا لدراسة أجريت في العراق، يمكن لعصير البصل أن يزيد من نمو الشعر ويعالج حالات مثل داء الثعلبة (تساقط الشعر المفاجئ). عصير البصل يجعل الشعر أكثر لمعاناً. حيث تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في مكافحة التهابات فروة الرأس.

كيفية استخدام عصير البصل لنمو الشعر

عصير البصل لنمو الشعر يجب تطبيقه موضعيًا.

اولا يُدلك عصير البصل في فروة الرأس وأي مناطق صلعاء ظاهرة.

ثم اتركيه على شعرك لمدة 15-20 دقيقة.

الخطوة 3 يغسل بالماء الدافئ وشامبو خفيف.

الخطوة 4 كرري هذه العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

لتعزيز وإثراء جذور شعرك أكثر. يمكن أضافه عصير البصل بالعسل.

يقشر حوالي 3 إلى 4 بصل ويقطع إلى قطع.

نضع القطع في عصارة ونستخرج العصير.

ينقل إلى وعاء ويشرب.

يمكنك أيضًا وضع القطع في الخلاط واستهلاكها على شكل عجينة.

كيف تصنع عصير البصل؟