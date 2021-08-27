أعراض وعلاج وطرق الوقاية من حساسية الجيوب الأنفية

يعاني الكثير من ما يسمي بحساسية الجيوب الأنفية فما هي الجيوب الأنفية التي كثير ما نرددها ولا نعرف معناها فالجيوب الأنفية هي امتدادات ومسافات موجوه داخل العظام في الأنف وكلما كانت هذه الممرات خالية من الرواسب والسوائل كلما كان الصوت واضح وسليم وتتشابه أعراض الجيوب الأنفية مع بعض الأعراض الأخري لبعض أمراض الأنف لذلك ينصح بالتوجه إلي الطبيب المختص وعدم تناول أدوية بدون استشارة المختص .

القلق باستمرار والتوتر قد يؤدي إلي حدوث إلتهابات في الأذن .

السهر لفترات طويلة مما يسبب نقص المناعة .

الجلوس فترات طويلة جدا أمام الأجهزة الحديثة مثل الكمبيوتر والتليفون المحمول وغيرها .

التعرض لتيار بارد .

الاعتماد علي أجهزة التكييف وغيرها لفترات طويلة .

عدم المشي وممارسة الرياضة

استنشاق البخار الساخن .

استنشاق مبشور البصل حيث يزيد من إفرازات الأنف مما يساعد علي تنظيفها .

مبشور الليمون الأخضر مع قشر الليمون ووضعه في ربع كوب خل وتركه عدة ساعات واستخدامه كقطارة للأنف .

تدليك البطن في اتجاه عقارب الساعة وذلك لأن اضطراب الجهاز الهضمي يؤثر بطريقة مباشرة علي الأنف والأذن .

ممارسة الرياضة حيث تزيد من مناعة الجسم .

ملعقة ملح في كوب ماء واستخدامه في الاستنشاق لتنظيف الأنف .

ماء الوضوء حيث يتم فيه استنشاق الماء ونثره عن طريق الأنف.

أسباب الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية والتهاب الأذن والحنجرةطرق تقليدية لعلاج حساسية الجيوب الأنفيةالأدوية المستخدمة لعلاج جيوب الأنفية

تختلف الأدوية التي يوصفها الطبيب تبعا لحالة المريض ففي الحالات أو الأعراض البسيطة توصف البخاخات المحتوية علي ماء مالح لتنظيف الأنف أما في الأعراض الشديدة يوصف للمريض بالإضافة إلي بخاخات الأنف مضادات الهستامين لتقليل الالتهاب .

أعراض الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية

غالبا ما تزيد حالات الإصابة بالجيوب الأنفية في شهر مارس وأبريل ونوفمبر وديسمبر في فترة التغيرات الجوية والانتقال من فصل إلي فصل مثل الانتقال من فصل الربيع إلي فصل الصيف وتتشابه أعراض الجيوب الأنفية مع حالات أخرى ولكن الجيوب الأنفية غالبا ما يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة حتي ولو كان الارتفاع طفيف ووجود إفرازات شفافة وصداع وتحسس لبعض الروائح .