طريقة عمل كريم الكركم المعجزة لتبيض البشرة 7 درجات وازالة التجاعيد والجلد الميت في دقائق

طريقة عمل كريم الكركم المعجزة لتبيض البشرة 7 درجات، طرق تبيض البشرة عديدة ومن الممكن الاعتماد على واحدة منها كي نحصل على البشرة فاتحة، مميزة بلونها الوردي المشرق، وجعلها أكثر توهج، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نعرض أهم الوصفات التي تساعد على التبييض الفعلي والأكيد للبشرة والتخلص من أي بقع أو تصبغات بالوجه، ومن خلال الاعتماد على مقادير بسيطة طبيعية يمكننا أن نحصل على بشرة أكثر صفاءًا وإشراق.

طريقة الكركم لتفتيح البشرة

الوصفة تحتاج إلى تحضير الآتي من المكونات القادمة:

ملعقة كركم.

ملعقة نشاء.

ملعقة ليمون.

ملعقة دقيق.

ملعقتان حليب.

ملعقة فيتامين إي.

خطوات التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير للخليط بالمزج الكامل للمكونات مع مراعاة أن تختفي تتجانس كل المكونات مع بعضها، وعدم تواجد أي تكتلات حتى يسهل التوزيع للخليط على سطح الجلد.

تطبيق الوصفة من الممكن أن يكون كل يومين ولا يوجد مانع من التطبيق للخليط بشكل يومي، وبمعدل مرة واحدة باليوم ، الوصفة تستغرق حوالي ربع ساعة، وبعدها يراعى الشطف للوجه بالمياه الفاترة.

ليست فقط تفتيح الجلد وإكسابه المظهر النضر بل إن الخليط يقاوم وبشكل جيد أي تكون للحبوب التي قد تكون متناثرة على الجلد بسبب تلوث البشرة.

تلك الخلطة منظفة للوجه وتزيل بشكل تام أي تراكمات بالمسام تؤدي للبثور السوداء.

أهم فوائد الكركم للبشرةطريقة الزبادي والخيار لتبيض الوجه

المقادير لتلك الوصفة تكون على هذا النحو الآتي:

علبة زبادي.

ملعقة عسل نحل.

ملعقتان مكون الخيار المبشور.

ملعقة ردة.

ملعقة مكون الليمون.

كيف يمكن تحضير وتطبيق هذه الوصفة؟

من الممكن تحضير الوصفة وتطبيقها من خلال إحضار الوعاء الملائم للخلط ثم نقوم بوضع كل المكونات وهي الزبادي والعسل مع التقليب ثم نضع مكون الردة الخيار ونعيد التقليب لمرة أخرى، والليمون يكون بالمرحلة الأخيرة ثم التقليب للمرة الأخيرة، ومن ثم يتم التطبيق لتلك الوصفة على الفور.

التطبيق يستدعي أن يتم غسل الجه، وتجفيفه ومن ثم يتم توزيع الخليط على الوجه ومن الممكن بقاء الوصفة ثلث ساعة وبعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر.