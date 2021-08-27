ترطيب الوجه لبشرة ناعمة صحية بأفضل أقنعة البشرة

ترطيب الوجه لبشرة ناعمة صحية بقشر البرتقال، حيث نقدم لكم وصفة طبيعة لترطيب الوجه وتطهيره من الأوساخ التي تراكمت به طوال فصل الصيف وعند التعرض لأشعة الشمس، كما أن تلك الوصفة تعمل علي تقشر الوجه وإزالة التجاعيد به. فوائد قشر البرتقال للبشرة قشر البرتقال غني جداً بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، ولهذا فهو جيد في محاربة الجذور الحرة وعلامات التقدم بالسن (الشيخوخة المبكرة)، كما أنه يعمل علي تفتيح وتبيض البشرة وإزالة البقع الغامقة والداكنة ويوحد لون البشرة بفضل فيتامين ج، ويجعل البشرة نضرة وشبابية.

يعمل فيتامين ج علي ازالة الرؤوس السوداء والبيضاء، كما يعمل علي فتح المسامات وتنظيفها من الأتربة المتراكمة بها، ويطهر المسامات المسدودة.

يعالج حبوب الشباب وتصليح عيوب البشرة، وذلك لنه موازن لإفراز الدهون.

يعمل علي تقشير البشرة وتجديد خلاياها، كما يزيل الخلايا الميتة التي تتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة.

قشر البرتقال يعالج حروق الشمس والضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة باستمرار، ويمتلك خصائص مضادة للالتهاب، لذلك فهو مهدئ جيد للبشرة المتهيجة.

يعزز صحة البشرة، لكونه غني بفيتامين سي، حمض الستريك، الذي يجعل البشرة ناعمة ومتوهجة.

يحتوى قشر البرتقال علي الزنك الذي يرطب البشرة بقوة ويغذيها. قناع قشر البرتقال وعسل النحل فوائد قشر البرتقال للبشرةقناع قشر البرتقال وعسل النحل مكونات الماسك: قشر 3 حبات من البرتقال ملعقتين كبيرتين من الزبادي ملعقة صغيرة من عسل النحل طريقة التحضير: تقطيع قشر البرتقال الي قطع صغيرة، ثم تترك في الشمس يومين كاملين حتي تجف.

وضع قشر البرتقال في الخلاط الكهربائي وتشغيله حتي يصبح القشر بودرة ناعمة.

إضافة الزبادي والعسل اليه وخلطه حتي يصبح معجون ناعم.

غسل الوجه بالماء الدافئ قبل استخدام الماسك لفتح المسامات وتنظيفها.

تطبيق الخليط علي الوجه وتركه لمدة 10 دقائق: 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم غسله مرة اخرب بالماء البارد.

تكرار الخليط مرتين في الأسبوع.

يمكن تخزين المتبقي من قشر البرتقال المجفف في علبة زجاجية واستخدامه وقت الحاجة.

يمكن تطهير الوجه بقناع قشر البرتقال، وذلك بخلط كمية مناسبة من القشر المطحون مع الماء الدافئ ووضعه علي البشرة لمدة 10 دقائق. الوسوم

ترطيب الوجه لبشرة ناعمة صحية بقشر البرتقال، حيث نقدم لكم وصفة طبيعة لترطيب الوجه وتطهيره من الأوساخ التي تراكمت به طوال فصل الصيف وعند التعرض لأشعة الشمس، كما أن تلك الوصفة تعمل علي تقشر الوجه وإزالة التجاعيد به. فوائد قشر البرتقال للبشرة قشر البرتقال غني جداً بفيتامين ج ومضادات الأكسدة، ولهذا فهو جيد في محاربة الجذور الحرة وعلامات التقدم بالسن (الشيخوخة المبكرة)، كما أنه يعمل علي تفتيح وتبيض البشرة وإزالة البقع الغامقة والداكنة ويوحد لون البشرة بفضل فيتامين ج، ويجعل البشرة نضرة وشبابية.

يعمل فيتامين ج علي ازالة الرؤوس السوداء والبيضاء، كما يعمل علي فتح المسامات وتنظيفها من الأتربة المتراكمة بها، ويطهر المسامات المسدودة.

يعالج حبوب الشباب وتصليح عيوب البشرة، وذلك لنه موازن لإفراز الدهون.

يعمل علي تقشير البشرة وتجديد خلاياها، كما يزيل الخلايا الميتة التي تتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة.

قشر البرتقال يعالج حروق الشمس والضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة باستمرار، ويمتلك خصائص مضادة للالتهاب، لذلك فهو مهدئ جيد للبشرة المتهيجة.

يعزز صحة البشرة، لكونه غني بفيتامين سي، حمض الستريك، الذي يجعل البشرة ناعمة ومتوهجة.

يحتوى قشر البرتقال علي الزنك الذي يرطب البشرة بقوة ويغذيها. قناع قشر البرتقال وعسل النحل فوائد قشر البرتقال للبشرةقناع قشر البرتقال وعسل النحل مكونات الماسك: قشر 3 حبات من البرتقال ملعقتين كبيرتين من الزبادي ملعقة صغيرة من عسل النحل طريقة التحضير: تقطيع قشر البرتقال الي قطع صغيرة، ثم تترك في الشمس يومين كاملين حتي تجف.

وضع قشر البرتقال في الخلاط الكهربائي وتشغيله حتي يصبح القشر بودرة ناعمة.

إضافة الزبادي والعسل اليه وخلطه حتي يصبح معجون ناعم.

غسل الوجه بالماء الدافئ قبل استخدام الماسك لفتح المسامات وتنظيفها.

تطبيق الخليط علي الوجه وتركه لمدة 10 دقائق: 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم غسله مرة اخرب بالماء البارد.

تكرار الخليط مرتين في الأسبوع.

يمكن تخزين المتبقي من قشر البرتقال المجفف في علبة زجاجية واستخدامه وقت الحاجة.

يمكن تطهير الوجه بقناع قشر البرتقال، وذلك بخلط كمية مناسبة من القشر المطحون مع الماء الدافئ ووضعه علي البشرة لمدة 10 دقائق.

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