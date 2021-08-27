إذا كنت تريد فقدان الوزن فابتعد عن الماء الساخن واشرب الماء البارد

كل أنظمة فقدان الوزن تقريبًا تنصح بتناول كميات كبيرة من الماء للمساعدة في فقدان الوزن، وغالبًا ما ينصح بتناول الماء الدافيء لفقدان الدهون الزائدة في الجسم، لكن تلك النصيحة قد تغيرت مؤخرا.

الماء البارد وفقدان الوزن

تقول إحدى النظريات الحديثة أنك عندما تشرب الماء البارد فإن جسمك يجب أن يحرق السعرات الحرارية لتحويل الماء البارد أو الماء بدرجة حرارة الغرفة الذي تشربه إلى درجة حرارة الجسم، وتسمى عملية توليد الحرارة في السم هذه بالتوليد الحراري.

وقد أشارت الدراسة أيضًا أن أن الأشخاص الذين يتناولون الماء البارد يحرقون 50 سعرًا حراريًا لكل 1.5 لتر من الماء، وهذا يعادل حوالي 17 سعرة حرارية لكل زجاجة ماء 0.5 لتر.

وبالنسبة لمعارضوا تلك الدراسة فإن تلك الكمية من السعرات قليلة وقد لا تساعد على فقدان الوزن.

لماذا يجب أن نشرب الماء لفقدان الوزن

ومع ذلك فإنك إذا كنت تسعر لفقدان كمية من الدهون فعليك الإكثار من شرب الماء سواء الماء البارد أو بدرجة حرارة الغرفة، وذلك لعدة أسباب منها:

شرب كوب كبير من الماء كلما شعرت بالجوع وقبل تناول وجبة أو وجبة خفيفة يملأ المعدة لفترة وجيزة ويجعلك تشعر بالشبع وربما تتوقف عن الأكل لفترة طويلة، وقد وجدت الأبحاث أن شرب الماء قبل الأكل يقلل من السعرات الحرارية التي يتناولها الناس أثناء الوجبة ، وهذا أمر جيد لمن يريدون التخلص من الوزن الزائد.

والسبب الأخر هو أن عملية تكسير الدهون والعضلات التي تحدث أثناء فترة إنقاص الوزن ينتج عنها فضلات يجب التخلص منها عن طريق الكلى، وشرب كمية كافية من الماء مهم للحفاظ على عمل الكلى لإزالة هذه النفايات

كمية الماء التي يجب أن نتناولها يوميًا

بصرف النظر عما إذا كنت تتبع حمية غذائية أم لا يجب أن تحرص على شرب كمية تصل إلى 11 إلى 12كوب (حوالي 2.5 لتر ) من المشروبات بما فيها الماء يوميًا وذلك للنساء.

وبالنسبة للرجال يجب تناول كمية تتراوح من 15 إلى 16 كوب من الماء أو المشروبات الأخرى يوميًا، ولذلك لمساعدة الجسم على تعويض الماء المفقود من خلال العرق.