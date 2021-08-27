خطوات عمل طبق فيليه السمك بالخضار لزيادة التركيز و الحفظ في الدراسة

أيام قليلة ونستقبل جميعا بداية عام دراسي جديد، يعود فيه التلاميذ إلى فصولهم الدراسية بالمدارس حضوريا بعد فترة تذبذبت خلالها العملية التعليمية بسبب فيروس كورونا المستجد، و مع العودة للدراسة تستعد كل أم الى تحضير كل أنواع الطعام التي تساعد الأطفال على التركيز في استذكار و حفظ الدروس، ومن أهم تلك الأنواع التي يجب أن يحتوي عليها طعام الأسرة في تلك الفترة هي الخضار الطازج بأنواعه ومختلف أنواع الفاكهة والألبان والجبن والبيض، هذا بالإضافة الى اللحوم و الدجاج و الأسماك، واليوم نقدم لكم طبق مميز جدا يضم أنواع مختلفة من المعادن و الفيتامينات و هو طبق فيليه السمك بالخضار نتابع طريقة تحضيره معا من خلال المقال التالي.

خطوات عمل طبق فيليه السمك بالخضار لزيادة التركيز والحفظ في الدراسة

بداية فإن طبق اليوم الذي نقدمه معا من الأطباق التي تصنف على إنها من أكلات الريجيم، فهو مناسب للأكل من أجل فقد وخسارة الوزن والتخسيس، كما إنه مناسب لزيادة التركيز و بالتالي فهو من الأطباق المناسبة لتقديمها للأبناء خلال الدراسة و لكبار السن من أجل منع الإصابة بالزهايمر وتقليل أعراضه لمن أصيب به، و بهذا يكون طبقنا اليوم من الأطباق التي ننصح دوما بأن يكوون طبق رئيسي متكرر خلال الأسبوع على مائدة الأسرة.

و طبقنا اليوم يمكن تقديمه مع طبق من أرز الصيادية، وطبق من السلطة الخضراء و سلطة الطحينة و الخبز لتكون وجبة متكاملة، و لعشاق الصوص سوف نقوم بعمل صوص لذيذ و شهي يتم اضافته على فيليه السمك ليزيد الطعم قوة، و إليكم المكونات المطلوبة لتحضير طبقنا و المقادير التي نحتاج إليها ، و هي:

نصف كيلو من فيليه السمك.

ربع كيلو كوسه يتم تقطيعها الى شرائح عريضة

عدد 2 ثمرة جزر ، تقطع الى شرائح أقل سمكا من الكوسه.

ربع كيلو بازلاء ” بسلة”

3 ملعقة زيت زيتون كبيرة الحجم

ربع كوب عصير ليمون

راس ثوم متوسطة الحجم و مهروسة جيدا

ملح

كاري

كمون

فلفل أسود

شطة

و الآن هيا بنا مع خطوات تحضير طبقنا اللذيذ