طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل مثل المطاعم

طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بأسهل الطرق بمكونات موجودة في كل منزل، وتعتبر الفراخ من أفضل وأشهي الأكلات لدي الكثير، ففي مقال سابق قدمنا لكم عمل الحمام المحشي بالأزر وخطوات عمله بأدق التفاصيل ففي ذلك المقال نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بأسهل الطرق، فاتبعوا معنا.

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بطريقة المطاعم المشهورة

الفراخ المشوية هي من أفضل وأشهي الأكلات لدي كثير من الناس نظراً لمزاقها الطيب والشهي فيحبها الكبير والصغير والغني والفقير، فتقوم ربات البيوت بتفنن في إعدادها، وسوف نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بطريقة أشهر المحلات بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في المنزل، والمكونات كالتالي.

فرخة بحجم كيلو ونصف. 5 فصوص ثوم مهروس. واحد بصلة متوسطة الحجم. عصير ليمونه كبيرة. حبة من ثمرة الطماطم. قرن فلفل أخضر حار أو حلو حسب الرغبة. علبة زبادي طبيعي. 2 ملعقة خل أبيض. نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود. ملعقة صغيرة بهار فراخ. نصف ملعقة كبيرة كاري. رشة زنجبيل، وزعتر. ملعقة كبيرة ملح. زيت نباتي. نصف ملعقة صغيرة بباركة. ملعقة صغيرة ثوم يودر. ملعقة صغيرة بصل بودر. كوب من الماء.

تنقع الفرخة ليلة كاملة في( ماء، ملح، خل، ليمون) ثم تصفي من الماء وتغسل جيداً، ثم تقطع الي أربع قطع، ثم اصنعي فتحات صغيرة في الفراخ أو الدجاج حتي نصل جميع التتبيلية الي الدجاج.

قومي بوضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط جيدا، ثم تتبل يها الفراخ وتوضع تحت الجلد وتغطي الفراخ جيدا بالتتبيلية وتغطي بالورق الفويل أو ورق الالمونيوم، ثم يوضع في الثلاجة ليلة كاملة، ويقلب من وقت لأخر حتي تصل جميع التتبيلية الي الدجاج وتبتل جيداً.

قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة تصل الي 200 درجة مئوية، واتركيه لمدة نصف ساعة حتي يسخن جيداً.

قومي بحرق قطعتين من الفحم وضعيهم في أسفل الفرن علي الصنية المباشرة للنار حتي تعطي طعم ومراق جيد للفراخ مثل المطاعم، ثم قومي بتصفية الدجاج من التتبيلية وضعيها علي شبكة الفرن بحيث يكون جلد الفراخ للأسفل، ثم أتركيها حوالي 40 دقيقة، ثم قلبيها علي الوجه الأخر لمدة نصف ساعة حتي يتم السوي.

قومي بوضعها في طبق الغرف وجمليها بالخضرة المفرومة، وبألف هنا.

طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن