أهمية صودا الخبز للبشرة وأهم فوائدها الجمالية

أهمية صودا الخبز للبشرة، صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم من المواد القلوية المفيدة للجسم داخليًا وخارجيًا إذ أنها تحسن من عمل الجهاز الهضمي والمعدة وكذلك مفيدة للبشرة والشعر لاحتوائها على مضادات الالتهابات والبكتيريا مما يعني أنها من المواد المطهرة وتستخدم صودا الخبز في الناحية الجمالية للعناية بالبشرة لمحتواها من المواد الطبيعية الهامة للبشرة تابعوا معنا لمعرفة فوائد صودا الخبز للبشرة وكيفية استخدامها.

فوائد صودا الخبز الجمالية للبشرة

هناك أكثر من فائدة جمالية توفرها صودا الخبز للبشرة للحصول على بشرة أنعم وأجمل مثل:

تقليل حجم مسام البشرة

حيث تقلل صودا الخبز من المسام الواسعة على البشرة والتي تتكون بسبب كثرة تراكم الشوائب بخلايا البشرة ونستخدم ملعقة من صودا الخبز مضافة إلى كوب ماء فاتر وبعد التقليب يتم رش الوجه بالخليط ونتركه وقت كافي حتى يجف حتى نلاحظ انكماش مسام الوجه.

العناية بالبشرة

تحسن صودا الخبز من حالة البشرة وتعيد لها جمالها رونقها في فترة قصيرة من خلال التخلص من عيوب البشرة كافةً وللاستفادة من ذلك نستخدم ملعقة عصير ليمون وملعقة صودا خبز والعجينة الناتجة يتم فردها على منطقة البشرة المصابة بأي مشكلة سواء كانت التصبغات أو حب الشباب أو ندوب ونترك العجينة دقيقتين فقط قبل غسل الوجه بماء دافئ.

التخلص من حب الشباب

كما وهناك بعض الآراء التي ترشح صودا الخبز من أجل علاج حب الشباب وهناك بعض الأراء التي تعكس ذلك لأن طبيعة الاس الهيدروجيني للبشرة بين 4.5 إلى 5.5 لذلك تسمح بإنتاج الزيوت التي لها دور هام في الحفاظ على رطوبة البشرة ونعومتها ولكن عند استخدام صودا الخبز التي يصل أسها الهيدروجيني إلى 9 فإن ذلك يسبب جفاف البشرة وتهيج الجلد.

فوائد صودا الخبز الجمالية

وتفيد صودا الخبز في الكثير من الأشياء الجمالية الأخرى دون البشرة مثل: