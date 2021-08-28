فوائد الزعتر للشعر واستخدامه لعلاج الشعر الخفيف

فوائد الزعتر للشعر، هناك أنواع عديدة من الزعتر وكل نوع منها يستخدم في مجال ما سواء مجال الزينة أو مجال الطهي أو في المجال الطبي واستخدم الزعتر منذ القدم في علاج العديد من الأمراض الصحية والجلدية لخصائصه العلاجية الفعالة واثبت الزعتر فوائده وتأثيره الكبير على الشعر الخفيف حيث يساعد على زيادة كثافته وحجمه والحد من تساقطه تعرفوا على فوائد الزعتر للشعر الخفيف.

أهمية الزعتر للشعر الخفيف

هناك بعض الدراسات التي تمت على الزعتر أو زيت الزعتر لمعرفة تأثيره على الشعر ووجد أن زيت الزعتر النقي الطبيعي يحفز بصيلات الشعر لإنبات المزيد من خصل الشعر كما ويقلل من فرص تساقط الشعر حيث يعالج السبب وراء التساقط مثل الثعلبة وهو من الأمراض الشائعة المسئولة عن تساقط الشعر ويستخدم الزعتر لتكثيف الشعر مع أي زيت أساسي آخر حيث نأخذ قطرتين من زيت الزعتر مع 2 ملعقة كبيرة من أي زيت ناقل آخر لتطبيقه على فروة الشعر عشر دقائق قبل غسله.

وإليكم بعض الزيوت الأساسية الأخرى التي تساعد في حل مشاكل الشعر مثل:

زيت إكليل الجبل

حيث يعمل زيت إكليل الجبل الأساسي مثل مادة المينوكسيديل المستخدمة في الحد من تساقط الشعر فيقوم زيت إكليل الجبل بزيادة سمك الشعر وتحفيز نموه من جديد ولا يسبب أي أضرار جانبية مثل الحكة ويتم خلطه مع زيت جوز الهند لتدليك فروة الشعر به عشر دقائق قبل وضع الشامبو.

زيت اللافندر الأساسي

يعمل زيت اللافندر على تحفيز خلايا الشعر لنمو الشعر بشكل أسرع في فترة قصيرة كما ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات تحمي فروة الشعر من الجراثيم والبكتيريا.

زيت خشب الأرز

يقوم زيت خشب الأرز بمفعول جبار في الحفاظ على الشعر حيث يزيد من نمو الشعر ويقلل التساقط من خلال تأثيره على الغدد التي تنتج الزيوت بفروة الشعر كما ويقلل من تكون القشرة على فروة الرأس ويستخدم زيت خشب الأرز مع زيت إكليل الجبل أو اللافندر للاستفادة من تلك الفوائد.