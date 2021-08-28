استخدامات الحليب للبشرة وفوائده للبشرة الدهنية

استخدامات الحليب للبشرة، البشرة الدهنية هي التي يكثر إنتاجها من الزهم ودهون البشرة حيث أنه من الطبيعي أن تنتج البشرة الدهون ولكن بصورة طبيعية للحفاظ على البشرة ولكن أصحاب البشرة الدهنية يعانون من كثرة في إنتاج تلك الدهون والزيوت ويتسبب كثرتها في توسيع مسام الوجه وتراكم الأتربة والغبار على البشرة طوال الوقت كما أنه أمر مزعج أن يظل الوجه لامعًا بتلك الطريقة طوال الوقت لهذا نعرفكم على فوائد الحليب للبشرة الدهنية وكيفية استخدامه.

فوائد الحليب للبشرة الدهنية

الحليب الطبيعي مثل الكنز للبشرة لأنه غني بالفيتامينات الضرورية للبشرة وخاصةً فيتامين ب وعنصر الكالسيوم وأحماض الألفا هيدروكسي وجميعها عناصر توفر للبشرة غذاء أفضل لعمق كبير منها ويوفر الحليب الكثير من الفوائد للبشرة كالتالي:

تبييض البشرة بالحليب

يزيل تصبغات البشرة ويوحد لونها لإحتوائه على إنزيمات تحفز الجلد للتخلص من الخلايا الميتة من خلال تدليك الوجه يوميًا بالحليب.

غسول يومي للبشرة

يحتوي الحليب على انزيم الليبيز الذي يذوب في الدهون وحمض اللبنيك وكلاهما يساعدان في تقليل زيوت البشرة لهذا يمكن استخدام الحليب كغسول للبشرة من خلال غسل الوجه بالحليب وتدليك به يوميًا أو استخدام الحليب البودرة.

تجديد خلايا البشرة

نتيجة لمحتوى الحليب من الفيتامينات والعناصر الطبيعية ومضادات الأكسدة يستخدم في التخلص من خلايا الجلد الميتة وكذلك التجاعيد والخطوط العريضة في الوجه وخاصةً تلك التي تظهر مع التقدم في السن لذلك يفضل استخدام مستحضرات التجميل للبشرة التي يدخل بها الريتينويد.

تهدئة البشرة

حيث يحسن من حالة البشرة ويقلل من الالتهاب والاحمرار بتدليك البشرة بالحليب في المناطق المصابة بالتهيج.

الحليب لتقشير البشرة

استخدامات الحليب للبشرة

استخدام خليط 3 ملاعق شوفان مع كوب حليب وتطبيق الخليط على البشرة وتدليكها برفق للتخلص من خلايا الجلد الميتة ولإزالة أي شوائب متراكمة على البشرة.

الحليب لتقنية البشرة

نحضر خليط مكوناته 2 ملعقة عسل مع 2 ملعقة حليب طازج مع 2 ملعقة صودا خبز وكبسولة فيتامين E ونقلب المكونات بشكل جيد وبعد ذلك يتم فرد القناع الناتج على الوجه كاملًا.