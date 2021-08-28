طريقة عمل النمورة النابلسية منال العالم أسهل طريقة لعمل النمورة رائعة

طريقة عمل النمورة النابلسية ، بطريقة سهلة وخطوات بسيطة، وهي حلوى شرقية قديمة للغاية، معروفة ومشهورة في بلاد الشام، وتعرف باسم النمورة، وحاليا تعرف باسم الهريسة أو البسبوسة. وتختلف النمورة في اسمها، من دولة عربية إلى أخرى، ولكنها رغم ذلك تحتفظ بأصالتها الشرقية. ويمكن عمل النمورة بأكثر من طريقة، تختلف حسب المقادير والمكونات مثل؛ طريقة عمل النمورة باللبن، وطريقة عمل النمورة العادية، والمعروفة باسم طريقة عمل النمورة الهريسة، وكذلك طريقة عمل النمورة بالجبنة، وطريقة عمل النمورة الغزاوية بالقرفة، وهي تعد أسهل طريقة لعمل النمورة، بالإضافة إلى طريقة عمل نمورة جوز الهند، وطريقة عمل النمورة منال العالم، وطريقة عمل النمورة النابلسية، وطريقة عمل النمورة بدون جوز هند.

من المعروف أن النمورة أو البسبوسة، يتم تحضيرها باستخدام السميد، والسمن أو الزبدة، مع نكهات مختلفة مثل القرفة أو القشطة أو حتى النسكافية. وكلها إضافات تختلف حسب الشيف الذي يعد الوصفة، ومن أشهر طرق عمل البسبوسة أو النمورة؛ بسبوسة بالبندق منال العالم، وطريقة عمل البسبوسة بالسميد السايب. وهناك العديد من الحلويات الشرقية المعروفة، التي يمكنك تجربتها أيضًا، مثل طريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، وطريقة عمل ماهو بالفستق والقشطة، وكلها خطواتها بسيطة وسهلة، تناسب مناسباتك المميزة، وبعض الأيام التي تتطلب وجود حلوى، مثل شهر رمضان المبارك.

½ كوب سمن.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

كوبان ونصف سميد خشن.

كوب واحد سكر ناعم.

½ كوب جوز هند ناعم.

كوب لبن زبادي.

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

¼ ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان ماء زهر.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

½ كوب لوز.

كوبان سكر.

كوب ماء.

ماء ورد بمقدار ملعقة صغيرة.

ماء زهر بمقدار ملعقة صغيرة.

عصير ليمون بمقدار ملعقة صغيرة.