أفضل عشر خضروات مفيدة للصحة وانقاص الوزن

كلنا نعلم فوائد الخضروات على صحتنا فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، واليوم تقدم لكم قائمة بأفضل عشر خضروات مفيدة للصحة، وتساعد أيضا علي التخلص من الوزن الزائد، ومن هذه الخضروات الفاصوليا فهي مفيدة جدا للبشرة وصحة العين كذلك، وتعتبر من اهم مصادر فيتامين A، كما أنها تحتوي علي مضادات للأكسدة وتؤخر الشيخوخة وتقوي جهاز المناعة. الفواكه التي تنقص الوزن الخرشوف : يعرف الخرشوف كصديق للكبد فقد ظهر في نتائج بحثية أجريت عن فوائد الخرشوف ومدي أهميته للصحة انه داعم للنظام الغذائي الصحي المتكامل فهو مطهر للمعدة والجهاز الهضمي فهو يعمل كمبيد للجراثيم، كما انه مفيد لمرضي النقرص والرماتيزم وأمراض القلب. ويوصي عند استخدامه أن لا نتجاهل الأوراق فهي مفيدة كرأس الخرشوف تماما. البسلة : من الخضروات المحتوية علي النشا الطبيعي والبروتين وكثير من المعادن والفيتامينات مثل A B C, وكذلك تحتوي علي البوتاسيوم والفسفور.

الفول : من أكثر البقوليات التي تحتوي علي البروتين والفيتامينات الهامة مثل B1, B2, B6.

السبانخ : تحتوي علي الحديد بنسبة عاليه وفيتامينات A ,B ,C. كما أنها غنية بالماغنيسيوم والفسفور واليووالبروتين. كما تعمل علي تقوية جهاز المناعة. وتقوي العظام والأسنان. الخضار المسموح للرجيم إكليل الجبل : من فصيلة النعناع وهو متوفر دائما ويحتوي علي فيتامينات A,B,C، يحتوي علي الحديد وينصح باستخدامه لمن يعانون من نقص الحديد في الدم ويقوي جهاز المناعة، كما انه مفيد للمعدة فهو يحمي من التهابات المعدة والقرحة.

الهليون : يمكن استخدامه في السلطة أو الشوربه ويحتوي علي نسبة عالية من الماغنسيوم والكالسيوم، ويساعد علي التقليل من إنتفاخات ومشاكل الهضم، كما أنه مفيد جدا للكبد لأنه غني بالألياف. الرجلة : غنية بالفيتامينات والمعادن وتحتوي علي نسبة عاليه من الاوميجا 3، ومفيدة جدا في الحماية من أمراض الدم.

البروكلي : يعتبر غني بفيتامينات A , B , C والعديد من الفيتامينات الأخري علاوة علي ذلك الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم.

الثوم : يحمي من الأمراض الموسمية ويعمل علي خفض نسبة ضغط الدم، وكذلك يحافظ علي معدل توازن نسبة الكوليسترول في الدم وله فوائد عديدة هامة أخري. الوسوم

كلنا نعلم فوائد الخضروات على صحتنا فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، واليوم تقدم لكم قائمة بأفضل عشر خضروات مفيدة للصحة، وتساعد أيضا علي التخلص من الوزن الزائد، ومن هذه الخضروات الفاصوليا فهي مفيدة جدا للبشرة وصحة العين كذلك، وتعتبر من اهم مصادر فيتامين A، كما أنها تحتوي علي مضادات للأكسدة وتؤخر الشيخوخة وتقوي جهاز المناعة. الفواكه التي تنقص الوزن الخرشوف : يعرف الخرشوف كصديق للكبد فقد ظهر في نتائج بحثية أجريت عن فوائد الخرشوف ومدي أهميته للصحة انه داعم للنظام الغذائي الصحي المتكامل فهو مطهر للمعدة والجهاز الهضمي فهو يعمل كمبيد للجراثيم، كما انه مفيد لمرضي النقرص والرماتيزم وأمراض القلب. ويوصي عند استخدامه أن لا نتجاهل الأوراق فهي مفيدة كرأس الخرشوف تماما. البسلة : من الخضروات المحتوية علي النشا الطبيعي والبروتين وكثير من المعادن والفيتامينات مثل A B C, وكذلك تحتوي علي البوتاسيوم والفسفور.

الفول : من أكثر البقوليات التي تحتوي علي البروتين والفيتامينات الهامة مثل B1, B2, B6.

السبانخ : تحتوي علي الحديد بنسبة عاليه وفيتامينات A ,B ,C. كما أنها غنية بالماغنيسيوم والفسفور واليووالبروتين. كما تعمل علي تقوية جهاز المناعة. وتقوي العظام والأسنان. الخضار المسموح للرجيم إكليل الجبل : من فصيلة النعناع وهو متوفر دائما ويحتوي علي فيتامينات A,B,C، يحتوي علي الحديد وينصح باستخدامه لمن يعانون من نقص الحديد في الدم ويقوي جهاز المناعة، كما انه مفيد للمعدة فهو يحمي من التهابات المعدة والقرحة.

الهليون : يمكن استخدامه في السلطة أو الشوربه ويحتوي علي نسبة عالية من الماغنسيوم والكالسيوم، ويساعد علي التقليل من إنتفاخات ومشاكل الهضم، كما أنه مفيد جدا للكبد لأنه غني بالألياف. الرجلة : غنية بالفيتامينات والمعادن وتحتوي علي نسبة عاليه من الاوميجا 3، ومفيدة جدا في الحماية من أمراض الدم.

البروكلي : يعتبر غني بفيتامينات A , B , C والعديد من الفيتامينات الأخري علاوة علي ذلك الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم.

الثوم : يحمي من الأمراض الموسمية ويعمل علي خفض نسبة ضغط الدم، وكذلك يحافظ علي معدل توازن نسبة الكوليسترول في الدم وله فوائد عديدة هامة أخري.

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