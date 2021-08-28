تحضير الكيكة الأسفنجية الهشة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

إن أشهر أنواع المعجنات التقليدية المعروفة في جميع الدول سواء العربية أو الأوربية هي الكيك خاصةً الكيك السادة بالرغم من الإبداع القائم في الأصناف الأخري، ولا يجب إطلاق الأسم التقليدي على الكيك السادة كما يُطلق عليه من قبل الأشخاص ولكن يمكن أن نقول الكيك الشهير المفصل لدي الجميع ويمكن أن نجد إختلاف دقيق فقط في بعض الإضافات للكيك ويعتبر أفضل أنواع الكيك السادة هو إعداده بشكل خفيف هش فهو النوع الأفضل على الإطلاق، فعلي الرغم من سهولة تحضير الكيك السادة وإنتشارها إلا أن البعض يكاد ينسي طريقة تحضيرها ولكن هذا لا يعتبر عائق فإن طريقة تحضير الكيك أصبحت منتشرة في جميع المواقع وقنوات اليوتيوب لذلك فإن عالم المطبخ أصبح سهل ومتداول بالنسبة للأمهات والفتيات المحبين لأمور المطبخ وللتعرف على طريقة تحضير الكيك الأسفنجية الخفيفة يمكنك التعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الكيك الأسفنجية الهشة

الكعكة الأسفنجية أو الكيكة الأسفنجية المنتشرة في معظم البيوت في الصباح فهي خفيفة ولا يوجد بها أيّ أنواع من الدهون لذلك عادةً بعض الأنظمة الغذائية التي يتبعها الأشخاص لخسارة الوزن يمكن تناولها في الأنظمة كوجبة خفيفة ليست دسمة، وفي ذات الوقت بسيطة وسهلة وتعتبر إقتصادية غير مكلفة لذلك تقوم بتحضيرها جميع الطبقات الإجتماعية.

المكونات:

فنجان من الزبدة.

كأس دقيق ناعم عالي الجودة.

كأس سكر.

نصف كأس حليب أو أكثر.

واحد من الفانيليا وآخر من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من الملح.

أربع وحدات من البيض صغيرة الحجم.

الخطوة الأولي لتحضير أيّ من أنواع الكيك يجب تسخين الفرن أولاً. ثانياً تحضير خلاط كهربائي ثم وضع البيض أولاً وإخفاقه بالإضافة إلي الزبدة والسكر وإخفاقهم مع البيض ثم رشة ملح مع الإستمرار بالإخفاق لمدة عشر دقائق على سرعة متوسطة بالتدريج على أن يكون الخليط ناعم. ثالثاً وضع الفانيا على الخليط السابق خليج البيض والحليب تدريجياً وتشغيل الخلاط مرة أخري لمدة دقيقتين ثم نتركه. في تلك الخطوة ننتقل إلي الدقيق وننخله جيداً مع البيكنج باودر وتشكيل دائرة بداخل الدقيق ثم البدء بوضع الخليط السائل ببطئ وتقليبه بملعقة من البلاستيك أو الخشب في اتجاه واحد. بعد تجهيز قالب الكيك نضع خليط الكيكة الأسفنجية في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة ولا يتم فتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعه. بعد نضج الكيك يتم إخراجها وتقطيعها ثم التقديم بمذاق لذيذ.

طريقة التحضير: