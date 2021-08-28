البسبوسة بالشوكولاتة اللذيذة بطريقة بسيطة وغير مكلفة فى المنزل

البسبوسة بالشوكولاتة تعد من الأنواع أو الطرق المتعددة لعمل البسبوسة، فهى من الحلويات الشرقية المشهورة فهناك انواع كثيرة منها مثل البسبوسة بالبرتقال والمكسرات وبالزبادى وبالقشطة، وهى من الحلويات التى يعشقها الصغار قبل الكبار وذلك لطعمها المختلف والمميز ومكوناتها المغذية فئه تتكون من البيض ودقيق السميد والقشطة وجميعها مليئة بالعشرات الحرارية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، لذلك تحرص الأمهات على تقديمها لأفراد أسرتها بالكثير من الطرق وذلك لمنع الملل من تناولها بنفس الشكل كل مرة، وبما أن الكثير من الناس يجمعون على حبهم للشوكولا قررنا عمل البسبوس بها لإعطائها الطعم والشكل المختلف، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة بالتفصيل. مقادير البسبوسة بالشوكولاتة مقادير البسبوسة بالشوكولاتة تتكون البسبوسة بالشوكولاتة من مكونات بسيطة وكلها موجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كمايلي: حبة من البيض.

١/٤ كوب من اللبن البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٤ كوب من الزيت.

علبة من القشطة.

١/٣ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طحينة للدهن. الشربات ٣/٤ كوب من اللبن المبخر.

٥ ملعقة كبيرة من السكر. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة سهلة جداً وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عملها وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء عميق للخط المكونات ونضع به البيضة وعليها نصف ملعقة الفانيليا ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم ربع كوب الزيت وعلبة القشطة والسكر وملعقة الكاكاو ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. بعد ذلك نضيف عليهم كوب دقيق السميد وربع كوب اللبن البودرة وملعقة البيكنج بودر. ونقلبهم مع بعض جيدا حتى يصبح الخليط جاهز. نحضر صينية وندهنها بالعجينة أو السمنة وعليها رشة من الدقيق. ونسكب الخليط فى الصينية ونوزعه كويس وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة. نقوم بتجهيز الشربات بوضع اللبن المخبر وعليه السكر على النار يعلي لمدة ١٠ دقائق ثم نرفعه من على النار. وتسقى به البسبوسة بعد خروجها من الفرن ونتركها حتى تبرد. بعد ذلك نقطعها ونضعها فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا. الوسوم

البسبوسة بالشوكولاتة تعد من الأنواع أو الطرق المتعددة لعمل البسبوسة، فهى من الحلويات الشرقية المشهورة فهناك انواع كثيرة منها مثل البسبوسة بالبرتقال والمكسرات وبالزبادى وبالقشطة، وهى من الحلويات التى يعشقها الصغار قبل الكبار وذلك لطعمها المختلف والمميز ومكوناتها المغذية فئه تتكون من البيض ودقيق السميد والقشطة وجميعها مليئة بالعشرات الحرارية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، لذلك تحرص الأمهات على تقديمها لأفراد أسرتها بالكثير من الطرق وذلك لمنع الملل من تناولها بنفس الشكل كل مرة، وبما أن الكثير من الناس يجمعون على حبهم للشوكولا قررنا عمل البسبوس بها لإعطائها الطعم والشكل المختلف، وسوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة بالتفصيل. مقادير البسبوسة بالشوكولاتة مقادير البسبوسة بالشوكولاتة تتكون البسبوسة بالشوكولاتة من مكونات بسيطة وكلها موجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كمايلي: حبة من البيض.

١/٤ كوب من اللبن البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٤ كوب من الزيت.

علبة من القشطة.

١/٣ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طحينة للدهن. الشربات ٣/٤ كوب من اللبن المبخر.

٥ ملعقة كبيرة من السكر. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة سهلة جداً وبسيطة ولا تحتاج مجهود كبير فى عملها وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء عميق للخط المكونات ونضع به البيضة وعليها نصف ملعقة الفانيليا ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم ربع كوب الزيت وعلبة القشطة والسكر وملعقة الكاكاو ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزج الخليط مع بعضه تماماً. بعد ذلك نضيف عليهم كوب دقيق السميد وربع كوب اللبن البودرة وملعقة البيكنج بودر. ونقلبهم مع بعض جيدا حتى يصبح الخليط جاهز. نحضر صينية وندهنها بالعجينة أو السمنة وعليها رشة من الدقيق. ونسكب الخليط فى الصينية ونوزعه كويس وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة. نقوم بتجهيز الشربات بوضع اللبن المخبر وعليه السكر على النار يعلي لمدة ١٠ دقائق ثم نرفعه من على النار. وتسقى به البسبوسة بعد خروجها من الفرن ونتركها حتى تبرد. بعد ذلك نقطعها ونضعها فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا.

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