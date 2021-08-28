أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب الأصلية في البيت، الكريب من الأطعمة التي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة، ولكن يفضلون شراءها جاهزة لما تتميز به من نكهات جميلة وطعم، فيميل الأطفال لتناول الكريب بحشوات مختلفة، لذلك تبحث الأمهات عن طرق إعداد الكريب في المنزل بسهولة، وبطعم مميز مثل المطاعم لكي تنال إعجاب أسرتها، وتتأكد من المكونات للحفاظ على صحتهم، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب الأصلية في البيت.

أسهل طريقه لعمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بطعم الذ من المطاعم المكونات كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

ملعقة من السكر.

بيضتان.

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

3 ملاعق زبدة. طريقة التحضير قومي بخلط البيض والحليب في الخلاط الكهربائي، ثم عليك إضافة الفانيليا والسكر أثناء الخلط، قومي بإحضار وعاء وسكب الخليط به، ثم قومي بإضافة الزبدة مع التقليب الجيد للمكونات، ثم قومي بإضافة الدقيق بشكل تدريجي، ثم قومي بوضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة، قومي بإحضار مقلاة غير لاصقة ودهنها بالزبدة، ثم قومي بتوزيع الخليط فيها وتركه حتي يصل للون الذهبي ونقلبه للجهة الأخري. أسهل طريقه لعمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بطعم رائع أسهل طريقه لعمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بطعم رائع المكونات كوب من الدقيق.

4 بيضات.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الحليب.

نصف ملعقة ملح.

2 ملعقة من الزبدة. طريقة التحضير قومي بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، مع الخلط الجيد للمكونات لمدة 30 دقيقة، وقومي بخلطة مرة أخري لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتغطيته وتركه لمدة ساعة، ثم قومي باحضار مقلاة ودهنها بالزبدة وتشكيل العجينة، واتركيها حتي تصل للون الذهبي، ثم اقلبيها للجهه الأخري. أسرار عمل عجينة الكريب في البيت أسرار عمل عجينة الكريب في البيت عجينة الكريب المقرمش المكونات كوب من الدقيق المنخول.

كوب من الماء.

بيضة.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقتان من النشا.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ونقوم بترك العجينة جانباً حتي ترتاح من نصف ساعة إلي ساعة، وضع مقلاة بها زيت وتسخينة، ثم نقوم بتشكيل العجينة ولا يتم تحريكها إلا بعد أن تتماسك، وقلبه علي الجهتين حتي يأخذ اللون الذهبي، ثم قم بحشوة وتقديمه.

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