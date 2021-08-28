وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد للأبد بدون مواد كيميائية أو وصفات مدمرة للشعر

وصفة طبيعية لفرد الشعر هي من أهم الموضوعات التي تبحث عنها الفتيات صاحبات الشعر المجعد أو الخشن، حيث تحلم كل فتاة بشعر حرير أملس مفرود، ولكن تخشى الفتيات من استعمال مواد كيميائية ضارة تؤذي فروة الرأس أو تقوم بتدمير بصيلات الشعر، فتلجأ الى الطبيعة.

وصفة طبيعية لفرد الشعر

تعد الوصفات الطبيعية هي الوصفات الأكثر أمانًا لاستخدامها، سواء كان للبشرة أو للجسم أو للشعر، وعند استخدام وصفة لفرد الشعر يتم الاعتماد على بعض الزيوت الطبيعية أو بعض النباتات الفعالة في فرد الشعر، ومن أهمها ما يلي:

يتم فرد الشعر بدهان الشعر بهلام الصبار وهو السائل الموجود داخل الصبار أو الألوفيرا يوميًا للحصول على النتائج المطلوبة.

ثم يتم فرد الشعر بشكل طبيعي باستخدام موزة بقشرها وهرسها جيدا مع زيت الزيتون، ثم وضعها على الشعر كل يوم لمدة شهر، من أجل تنعيم وترطيب فروة الرأس.

يتم تسخين زيت حب الرشاد وزيت حبة البركة جيدًا ثم عمل حمام زيت للشعر لمدة 4 ساعات يوميًا من أجل الحصول على أفضل نتائج من أول استخدام.

تنعيم الشعر الخشن للابدوصفات لتنعيم الشعر كالحرير

يبحث الناس بشكل عام والنساء بشكل خاص عن أفضل وصفة فعالة لفرد الشعر بدون الإضرار بفروة الرأس، ومنها الوصفة التالية:

يتم عمل ماسك مكون من مايونيز وزبادي وخل ونشا وخميرة.

ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

ثم وضعها على الشعر لمدة 3 ساعات يوميا لمدة أربعة أشهر متواصلة.

سيتم الحصول على أفضل النتائج، وهي شعر ناعم كالحرير.

خلطات لتنعيم الشعر كالحرير مجربة

تنصح الجدات قديما ببعض المواد الطبيعية من أجل الحصول على شعر ناعم كالحرير، ومن أهم هذه العناصر ما يلي:

خليط البيض بالعسل على الشعر لمدة ساعة يوميًا.

مزيج الزبادي مع زيت السمسم لمدة ساعتين على الشعر يوميًا.

خليط الفازلين والحليب والعسل والمايونيز على الشعر لمدة ساعتين يوميًا.

قومي بخلط بيضة مع حبة موز ومعلقتين من العسل ومعلقتين من زيت جوز الهند.

ثم قومي بمزج الخليط جيداً وافدية على شعرك واتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

ثم اشطفي شعرك بالماء والشامبو وستلاحظين الفرق.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

وبذلك نكون قدمنا لكم وصفة طبيعية لفرد الشعر بسهولة بالمنزل