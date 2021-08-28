طريقة سهلة وبسيطة  لعمل عجينة البيتزا السريعة هشة من برة وطرية من جوة

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة هو ما يتم البحث عنها بشكل كبير، فالبيتزا هي واحدة من المعجنات التي يحبها الكبار والصغار، كما يمكن تحضيرها بإضافة مجموعة من الأطعمة المميزة لإضافة مذاق لذيذ للبيتزا، فهي من الطعمة التي ترجع أصولها لإيطاليا ولكنها تنتشر في كل العالم لمذاقها الجميل والمميز، تابع معنا.

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة

هي من أسهل طرق تحضير البيتزا، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة مع استخدام مكونات بسيطة وسهلة، وخاصة أن البيتزا واحدة من الأكلات الإيطالية الشهية والمميزة التي تتميز بمذاق جميل، كما أن عجينة البيتزا سهلة التحضير بمكونات بسيطة وسهلة وخفيفة في التحضير لا تحتاج وقت طويل لتحضيرها، وعجينة البيتزا من المعجنات السهلة والخفيفة، والتي تتمتع بمذاق مميز وجميل ، وهي يتم تناولها في كل الأوقات لأنها عجينة ماطة ومميزة بطعم شهي وجميل ومذاق مميز، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة وسهلة ولا تحتاج وقت طويل لتحضيرها بل أن تحضيرها يتم في خطوات بسيطة

خطوات عمل عجينة البيتزا

طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة التي يتم تحضيرها مع استخدام مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعد في تحضير البيتزا، كما أنها من الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها في الغداء أو العشاء، مع إضافة مجموعة من النكهات المختلفة لعجينة البيتزا فيتم إضافة الجبنة الموزريلا أو إضافة الجمبري او اللحمة أو الفراخ التي يتم تعصيجها، ويمكن تحضير بيتزا الخضروات بإضافة مجموعة من الخضروات، أو بيتزا التونة المميزة، فهي وجبة خفيفة ولذيذة، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:

4كوب دقيق منخول.

نصف كوب زيت.

ملعقة ونصف خميرة فورية

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

2ملعقة كبيرة حليب.

يتم خلط الدقيق مع الماء مع عجنهم حتي يمتزجوا معٌا.

يتم وضع الخميرة والسكر في كوب به ماء ساخن ويتركوا حتي الفوران، ثم يتم لإضافتهم للعجينة السابقة.

يضاف كوب الزيت مع رشة الملح للمكونات السابقة.

الاستمرار في العجن حتي تمتزج المكونات معًا، وتصبح العجينة ماطة وغير ملتصقة.

تترك العجينة لتختمر لمدة نصف ساعة مع وضعها في وعاء وتغطيتها.

طريقة التحضير