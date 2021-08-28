طريقة عمل الطحينة بأقل التكاليف وأبسط المكونات وأسهل الخطوات في البيت

تعتبر الطحينة من بين الأغذية المليئة بالأحماض الدهنية التي تكون مفيدة للجسم، إذ أنها تشتمل على أوميغا 3 وأوميغا 6، بجانب كميات كبيرة من البروتين والبوتاسيوم وأيضاً المنغنيز والكالسيوم، بالإضافة إلى الحديد والصوديوم وأيضاً الألياف الغذائية، والعديد من الأشخاص يتساءلون عن طريقة إعداد الطحينة بأسعار الطرق والخطوات.طريقة عمل الطحينة
إن الطحينة التي تكون متكونة من السمسم المحمص المطحون، تنقسم لنوعين، النوع الأول يكون به السمسم ليس مقشر، كما أنه الأكثر فائدة، أما النوع الثاني يكون به السمسم مقشراً، كما أن الطحينة تحد من ضغط الدم، إذ أنها تشتمل على نسبة هائلة من البوتاسيوم، وتلك النسبة يكون لها دور كبير ومهم بإدارة مستويات ضغط الدم، هذا بجانب أن مضادات الأكسدة التي توجد فيها تقوم بالمساعدة على الحد من الالتهابات.المكونات
- كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من دقيق القمح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الملح ويمكن الزيادة حسب الرغبة.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- في البداية قومي بتنقيه السمسم من أي شوائب، وبعد ذلك قومي بوضعه بمقلاة مصنوعة من التيفال بغير أن تضيفي الزيت.
- بعد ذلك قومي بتحميص السمسم على نار متوسطة حتى مرور دقيقتين مع مواكبة الاستمرار حتى يتحمص ويكون لونه متغير قليلاً وتظهر رائحته.
- بعدها قومي بطحن السمسم المحمص بالمطحنة حتى يصير ناعم للغاية، كما أنك تستطيعي أن تقومي بتحميصه مع القليل من السمسم وكذلك حفظها بغير أن تقومي بإرهاق نفسك كل مرة بتحميصه.
- بعد ذلك قومي بتجهيز وعاء لكي تضعي الطحين للسمسم المطحون مع تقليبهم سوياً إلى أن يتم التجانس، بعدها قومي بوضعهم بالخلاط الكهربائي.
- بعدها قومي بوضع زيت الذرة تدريجياً، ومن ثم أضيفي الملح وتابعي الخفق جيداً حتى مرور من ٣ دقائق حتى ٥ دقائق إلى أن يصير المزيج كثيفاً ومتجانساً.
- كما أنك إن شعرت أنّه جامد قليلاً، قومي بإضافة زيت الذرة مع مزاجهم جيداً إلى أن يصير المزيج كما ترغبين.
- في النهاية قومي بوضع مزيج الطحينة التي قد قمتِ بإعدادها ببرطمان مصنوع من الزجاج مع حفظه بعد ذلك، إلى أن يصير جاهزاً للاستخدام.
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تعتبر الطحينة من بين الأغذية المليئة بالأحماض الدهنية التي تكون مفيدة للجسم، إذ أنها تشتمل على أوميغا 3 وأوميغا 6، بجانب كميات كبيرة من البروتين والبوتاسيوم وأيضاً المنغنيز والكالسيوم، بالإضافة إلى الحديد والصوديوم وأيضاً الألياف الغذائية، والعديد من الأشخاص يتساءلون عن طريقة إعداد الطحينة بأسعار الطرق والخطوات.طريقة عمل الطحينة
إن الطحينة التي تكون متكونة من السمسم المحمص المطحون، تنقسم لنوعين، النوع الأول يكون به السمسم ليس مقشر، كما أنه الأكثر فائدة، أما النوع الثاني يكون به السمسم مقشراً، كما أن الطحينة تحد من ضغط الدم، إذ أنها تشتمل على نسبة هائلة من البوتاسيوم، وتلك النسبة يكون لها دور كبير ومهم بإدارة مستويات ضغط الدم، هذا بجانب أن مضادات الأكسدة التي توجد فيها تقوم بالمساعدة على الحد من الالتهابات.المكونات
- كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من دقيق القمح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الملح ويمكن الزيادة حسب الرغبة.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- في البداية قومي بتنقيه السمسم من أي شوائب، وبعد ذلك قومي بوضعه بمقلاة مصنوعة من التيفال بغير أن تضيفي الزيت.
- بعد ذلك قومي بتحميص السمسم على نار متوسطة حتى مرور دقيقتين مع مواكبة الاستمرار حتى يتحمص ويكون لونه متغير قليلاً وتظهر رائحته.
- بعدها قومي بطحن السمسم المحمص بالمطحنة حتى يصير ناعم للغاية، كما أنك تستطيعي أن تقومي بتحميصه مع القليل من السمسم وكذلك حفظها بغير أن تقومي بإرهاق نفسك كل مرة بتحميصه.
- بعد ذلك قومي بتجهيز وعاء لكي تضعي الطحين للسمسم المطحون مع تقليبهم سوياً إلى أن يتم التجانس، بعدها قومي بوضعهم بالخلاط الكهربائي.
- بعدها قومي بوضع زيت الذرة تدريجياً، ومن ثم أضيفي الملح وتابعي الخفق جيداً حتى مرور من ٣ دقائق حتى ٥ دقائق إلى أن يصير المزيج كثيفاً ومتجانساً.
- كما أنك إن شعرت أنّه جامد قليلاً، قومي بإضافة زيت الذرة مع مزاجهم جيداً إلى أن يصير المزيج كما ترغبين.
- في النهاية قومي بوضع مزيج الطحينة التي قد قمتِ بإعدادها ببرطمان مصنوع من الزجاج مع حفظه بعد ذلك، إلى أن يصير جاهزاً للاستخدام.
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