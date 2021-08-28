طريقة عمل الطحينة بأقل التكاليف وأبسط المكونات وأسهل الخطوات في البيت

تعتبر الطحينة من بين الأغذية المليئة بالأحماض الدهنية التي تكون مفيدة للجسم، إذ أنها تشتمل على أوميغا 3 وأوميغا 6، بجانب كميات كبيرة من البروتين والبوتاسيوم وأيضاً المنغنيز والكالسيوم، بالإضافة إلى الحديد والصوديوم وأيضاً الألياف الغذائية، والعديد من الأشخاص يتساءلون عن طريقة إعداد الطحينة بأسعار الطرق والخطوات.

إن الطحينة التي تكون متكونة من السمسم المحمص المطحون، تنقسم لنوعين، النوع الأول يكون به السمسم ليس مقشر، كما أنه الأكثر فائدة، أما النوع الثاني يكون به السمسم مقشراً، كما أن الطحينة تحد من ضغط الدم، إذ أنها تشتمل على نسبة هائلة من البوتاسيوم، وتلك النسبة يكون لها دور كبير ومهم بإدارة مستويات ضغط الدم، هذا بجانب أن مضادات الأكسدة التي توجد فيها تقوم بالمساعدة على الحد من الالتهابات.

كوب من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من دقيق القمح.

¼ ملعقة صغيرة من الملح ويمكن الزيادة حسب الرغبة.

نصف كوب من زيت الذرة.