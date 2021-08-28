ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بتعاني من نقص فيتامين D

لما بتعرضي بشرتك للشمس ، جسمك بيبدأ في انتاج فيتامين D ، المعروف كمان بفيتامين اشعة الشمس ، والفيتامين ده بيلعب دور مهم جدا في الاداء السليم لكتير من اعضاء وانسجة الجسم ، والاشخاص اللي بيتجنبوا اشعة الشمس او مش بيحصلوا على كمية كافية منها ممكن ده يأثر عليهم بشكل سلبي ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم اعراض نقص فيتامين D الشائعة.
اعراض نقص فيتامين D :
1- عظام ضعيفة:
فيتامين D والكالسيوم معروف من زمان انهم من المغذيات المهمة والضرورية لصحة العضم ، الكالسيوم بيتم امتصاصه في الامعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين D ، ونقص فيتامين “د” بيأدي لانخفاض امتصاص الكالسيوم ، وبالتالي اضعاف بنية العضم.
والاشخاص اللي مش بيتعرضوا للشمس بشكل كافي بيعانوا من آلام العضم, ضعف العضلات, الكساح, تلين العضم, وهشاشة العظام ، عشان كده مهم جدا الحفاظ على جرعة كافية من فيتامين د في جسمك ، المصادر الرئيسية لفيتامين د هي اشعة الشمس, والنظام الغذائي الصحي, والمكملات الغذائية.
2- تشوهات القدم:
بما ان فيتامين د بيسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم من خلال الهضم ، بالتالي هيكون مفيد جدا في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالعضم ، لان نقص الكالسيوم في العضم بيأدي لتغيرات في بنية العضم وتشوهها.
وزيادة فيتامين د من خلال المكملات الغذائية واشعة الشمس هيساعد في الحفاظ على مستوى مناسب من الكالسيوم في العضم والخلايا ، وممكن استخدام فيتامين د للسيطرة او منع آلام القدم المزمنة ، خصوصا المتعلقة بهشاشة العظام, التهاب اللفافة الاخمصية, التهاب المفاصل, والتهاب الاوتار.
3- سرطان قولوني مستقيمي:
اظهرت الدراسات ان قلة التعرض لشعة الشمس وبالتالي نقص فيتامين د في الخلايا ، ممكن يأدي في النهاية للاصابة بسرطان القولون والمستقيم ، ، مستويات فيتامين د بتحدد بقاء الخلايا السرطانية ونموها ، والمستويات الكافية لفيتامين د مرتبطة بتحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمرضى سرطان القولون ، وتقدري تتأكدي من مستويات فيتامين د عندك بعمل فحص دم ، ويعتبر المستوى المثالي هو اعلى من 30 نانوجرام لكل مليلتر.
4- الاكتئاب:
مع ضغوطات الحياة الزيادة ممكن كتير من الاشخاص يعانوا من الاكئاب ، واتضح بالابحاث ان الشمس بتلعب دور مهم جدا في الشعور بالسعادة لان قلة الضوء قاتل للمزاج ، عشان كده بننصحك تقضي وقت اكبر بره البيت هتستمتعي وتحافظي على صحتك ، وممكن كمان تشتري صندوق اضاءة منزلي للحفاظ على مستوى فيتامين د خلال شهور الشتا ومش بتتعرضي للشمس كفاية.
5- مشاكل الجلد:
الصدفية هي خلل في جهاز المناعة ، وهنا بيجي فيتامين د اللي بيغير التوازن بطريقة ايجابية ، وبالتالي التعرض لاشعة الشمس يعتبر وسيلة فعالة لعلاج الصدفية وحب الشباب واي مشاكل تانية في الجلد ، عشان كده الجرعة الصحية من فيتامين د هتعمل فرق كبير في صحة بشرتك.
ومش مضطرة تاخدي حمام شمس للحصول على كفايتك من فيتامين د ، لان الافراط في التعرض للاشعة فوق البنفسجية ممكن يكون يزود خطر الاصابة بسرطان الجلد لمرضى الصدفية ، عشان كده لازم التعرض للشمس يبقى بمقدار معقول.
6- زيادة الوزن:
ضعف العضلات, وآلام العظام ممكن تساهد في زيادة الوزن ، لانها بتخلي النشاط وحرق السعرات الحرارية امر صعب ، بالاضافة ان فيتامين د وهرمون اللبتين بيشتغلوا مع بعض للتحكم في وزن الجسم ، اللبتين الموجود في الخلايا الدهنية بيرسل اشارات للمخ تقول للشخص انه وصل خلاص لمرحلة الامتلاء ، وفيتامين د بيساعد في وصول الاشارات دي للمخ ، ونقص الفيتامين ده ممكن يأدي لكسر الدورة ، ونتيجة لده مش هتحسي بالشبع هتاكلي زيادة.
وتقدري تحصلي على فيتامين د من خلال التعرض لاشعة الشمس وعن طريق الحفاظ على نظام غذائي صحي ، زي الاسماك (التونة, ابو سيف, السلمون) ، صفار البيض, والاطعمة المدعمة زي اللبن, الخبز بالحبوب الكاملة, الزبادي الغير منكهة, عصير البرتقان, والجرانولا, والبروبيوتيك.
7- الضعف الادراكي:
اظهرت الدراسات الحديثة ان الخلل الوظيفي المعرفي والخرف من الحالات اللي ممكن تحصل بسبب نقص فيتامين “د” لان مستقبلاته منتشرة في انسجة المخ ، بالتالي المستويات المنخفضة منه ممكن انها تزود من خطر التدهور المعرفي بين كبار السن.
نصايح لعلاج نقص فيتامين د:
في 3 مصادر رئيسية لفيتامين د: التعرض للاشعة فوق البنفسجية, النظام الغذائي الصحي, والمكملات الغذائية ، ومع ذلك لازم تحطي حاجات معينة في اعتبارك عشان تحافظي على صحتك ، اولا التعرض المفرط لاشعة الشمس هو السبب الرئيسي ورا سرطان الجلد ، عشان كده لازم يكون في خطة حماية من اشعة الشمس: خليكي في الضل, استخدمي واقي للشمس مضاد للماية بعامل حماية 30 على الاقل, والبسي ملابس واقية.
لو اختارتي تعتمدي على المكملات الغذائية ، افتكري ان الجرعة بتعتمد على تحاليل الدم ووصفة الدكتور المتخصص ، وعلى الرغم من ان مستوى فيتامين د 30 نانوجرام/ مل يعتبر مناسب ، الا انه بننصحك متخاطريش بصحتك واستشيري الدكتور قبل ما تاخدي اي مكملات ، لان الكميات الزيادة من فيتامين د ممكن تتراكم في الخلايا وتأدي لاثار سلبية.
8 علامات هيدهالك جسمك تقولك ان عندك نقص فيتامينات..وازاي تعوضيه بالاكل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بتعاني من نقص فيتامين D على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.