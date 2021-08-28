ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بتعاني من نقص فيتامين D

لما بتعرضي بشرتك للشمس ، جسمك بيبدأ في انتاج فيتامين D ، المعروف كمان بفيتامين اشعة الشمس ، والفيتامين ده بيلعب دور مهم جدا في الاداء السليم لكتير من اعضاء وانسجة الجسم ، والاشخاص اللي بيتجنبوا اشعة الشمس او مش بيحصلوا على كمية كافية منها ممكن ده يأثر عليهم بشكل سلبي ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم اعراض نقص فيتامين D الشائعة.

اعراض نقص فيتامين D :

1- عظام ضعيفة:

فيتامين D والكالسيوم معروف من زمان انهم من المغذيات المهمة والضرورية لصحة العضم ، الكالسيوم بيتم امتصاصه في الامعاء الدقيقة بمساعدة فيتامين D ، ونقص فيتامين “د” بيأدي لانخفاض امتصاص الكالسيوم ، وبالتالي اضعاف بنية العضم.

والاشخاص اللي مش بيتعرضوا للشمس بشكل كافي بيعانوا من آلام العضم, ضعف العضلات, الكساح, تلين العضم, وهشاشة العظام ، عشان كده مهم جدا الحفاظ على جرعة كافية من فيتامين د في جسمك ، المصادر الرئيسية لفيتامين د هي اشعة الشمس, والنظام الغذائي الصحي, والمكملات الغذائية.

2- تشوهات القدم:

بما ان فيتامين د بيسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم من خلال الهضم ، بالتالي هيكون مفيد جدا في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالعضم ، لان نقص الكالسيوم في العضم بيأدي لتغيرات في بنية العضم وتشوهها.

وزيادة فيتامين د من خلال المكملات الغذائية واشعة الشمس هيساعد في الحفاظ على مستوى مناسب من الكالسيوم في العضم والخلايا ، وممكن استخدام فيتامين د للسيطرة او منع آلام القدم المزمنة ، خصوصا المتعلقة بهشاشة العظام, التهاب اللفافة الاخمصية, التهاب المفاصل, والتهاب الاوتار.

3- سرطان قولوني مستقيمي:

اظهرت الدراسات ان قلة التعرض لشعة الشمس وبالتالي نقص فيتامين د في الخلايا ، ممكن يأدي في النهاية للاصابة بسرطان القولون والمستقيم ، ، مستويات فيتامين د بتحدد بقاء الخلايا السرطانية ونموها ، والمستويات الكافية لفيتامين د مرتبطة بتحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمرضى سرطان القولون ، وتقدري تتأكدي من مستويات فيتامين د عندك بعمل فحص دم ، ويعتبر المستوى المثالي هو اعلى من 30 نانوجرام لكل مليلتر.

4- الاكتئاب:

مع ضغوطات الحياة الزيادة ممكن كتير من الاشخاص يعانوا من الاكئاب ، واتضح بالابحاث ان الشمس بتلعب دور مهم جدا في الشعور بالسعادة لان قلة الضوء قاتل للمزاج ، عشان كده بننصحك تقضي وقت اكبر بره البيت هتستمتعي وتحافظي على صحتك ، وممكن كمان تشتري صندوق اضاءة منزلي للحفاظ على مستوى فيتامين د خلال شهور الشتا ومش بتتعرضي للشمس كفاية.

5- مشاكل الجلد:

الصدفية هي خلل في جهاز المناعة ، وهنا بيجي فيتامين د اللي بيغير التوازن بطريقة ايجابية ، وبالتالي التعرض لاشعة الشمس يعتبر وسيلة فعالة لعلاج الصدفية وحب الشباب واي مشاكل تانية في الجلد ، عشان كده الجرعة الصحية من فيتامين د هتعمل فرق كبير في صحة بشرتك.

ومش مضطرة تاخدي حمام شمس للحصول على كفايتك من فيتامين د ، لان الافراط في التعرض للاشعة فوق البنفسجية ممكن يكون يزود خطر الاصابة بسرطان الجلد لمرضى الصدفية ، عشان كده لازم التعرض للشمس يبقى بمقدار معقول.

6- زيادة الوزن:

ضعف العضلات, وآلام العظام ممكن تساهد في زيادة الوزن ، لانها بتخلي النشاط وحرق السعرات الحرارية امر صعب ، بالاضافة ان فيتامين د وهرمون اللبتين بيشتغلوا مع بعض للتحكم في وزن الجسم ، اللبتين الموجود في الخلايا الدهنية بيرسل اشارات للمخ تقول للشخص انه وصل خلاص لمرحلة الامتلاء ، وفيتامين د بيساعد في وصول الاشارات دي للمخ ، ونقص الفيتامين ده ممكن يأدي لكسر الدورة ، ونتيجة لده مش هتحسي بالشبع هتاكلي زيادة.

وتقدري تحصلي على فيتامين د من خلال التعرض لاشعة الشمس وعن طريق الحفاظ على نظام غذائي صحي ، زي الاسماك (التونة, ابو سيف, السلمون) ، صفار البيض, والاطعمة المدعمة زي اللبن, الخبز بالحبوب الكاملة, الزبادي الغير منكهة, عصير البرتقان, والجرانولا, والبروبيوتيك.

7- الضعف الادراكي:

اظهرت الدراسات الحديثة ان الخلل الوظيفي المعرفي والخرف من الحالات اللي ممكن تحصل بسبب نقص فيتامين “د” لان مستقبلاته منتشرة في انسجة المخ ، بالتالي المستويات المنخفضة منه ممكن انها تزود من خطر التدهور المعرفي بين كبار السن.

نصايح لعلاج نقص فيتامين د:

في 3 مصادر رئيسية لفيتامين د: التعرض للاشعة فوق البنفسجية, النظام الغذائي الصحي, والمكملات الغذائية ، ومع ذلك لازم تحطي حاجات معينة في اعتبارك عشان تحافظي على صحتك ، اولا التعرض المفرط لاشعة الشمس هو السبب الرئيسي ورا سرطان الجلد ، عشان كده لازم يكون في خطة حماية من اشعة الشمس: خليكي في الضل, استخدمي واقي للشمس مضاد للماية بعامل حماية 30 على الاقل, والبسي ملابس واقية.

لو اختارتي تعتمدي على المكملات الغذائية ، افتكري ان الجرعة بتعتمد على تحاليل الدم ووصفة الدكتور المتخصص ، وعلى الرغم من ان مستوى فيتامين د 30 نانوجرام/ مل يعتبر مناسب ، الا انه بننصحك متخاطريش بصحتك واستشيري الدكتور قبل ما تاخدي اي مكملات ، لان الكميات الزيادة من فيتامين د ممكن تتراكم في الخلايا وتأدي لاثار سلبية.

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