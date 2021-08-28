أقوي كريم منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن من أول مرة بدون كيراتين

أقوي كريم منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن بدون كيراتين، يعد الشعر أحد أهم المظاهر الجمالية لدي المرأة وهذا لأنه يحتاج إلي عناية فائقة للحفاظ عليه من أي عوامل تؤثر علي مظهره.

ولذلك تبحث العديد من الفتيات عن أفضل الطرق والحلول للتخلص من مشكلة الشعر المجعد الخشن والحصول علي شعر ناعم.

ولكنها حلول مؤقتة وسريعاً ما يزول مفعولها مما يترك الشعر في حالة سيئة كما أنها باهظة الثمن وغير آمنة علي الشعر وفروة الرأس.

وهذا لاحتوائها علي مواد كيميائية ضارة وتتسبب في جعل الشعر أكثر خشونة ولكن توجد الكثير من المكونات الطبيعية.

والتي تعمل علي حل مشاكل الشعر خاصةً المجعد والخشن وتجعل الشعر حرير من أول مرة بدون أي آثار جانبية.

كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن سريعاً لشعر كالحرير

فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن هو أمر تعاني منه الكثير من النساء وهذا لأن الشعر المجعد يتطلب وقت طويل لتصفيفه.

ولهذا تقوم باستخدام أدوات تمليس الشعر مثل المكواة أو الاستشوار لحصول علي المظهر المثالي إلا أنها ليست دائمة.

ولكنها تجعلك تمتلكين شعر ناعم بدون أي مجهود في حين أنه يمكنك الاستغناء عنها نهائياً واستخدام مواد طبيعية.

حيث أثبتت نتائج مذهلة في فرد الشعر وتنعيمه بشكل أسرع من الكيراتين أو البروتين والتي تسبب تلف الشعر.

كريم العسل والزبادي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن من أول مرة

العسل يعد مرطب طبيعي للشعر وهذا لقدرته الفائقة علي تنعيم الشعر كما يقوم بفرد الشعر والتخلص من التموجات بشكل سريع.

ويقوم بمنح الشعر البريق واللمعان لاحتوائه علي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة لترطيب الشعر.

الزبادي هو أفضل المواد الطبيعية التي تحتوي علي كمية كبيرة من البروتينات والخصائص المرطبة للشعر.

كما أن له دور فعال في فرد خصل الشعر وتنعيمها وإمداده بالفيتامينات لمنع جفاف وتقصف الشعر.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

علبة من الزبادي.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرة موز ناضجة.

بيضة كاملة.

في وعاء عميق قومي بخفق البيضة مع الزبادي والعسل جيداً ثم نضيف زيت الزيتون ونمزج المكونات حتي تتجانس.

ثم نقوم بهرس الموزة ناعماً حتي تصبح بدون أي تكتلات ثم تضاف إلي المكونات السابقة وتخلط حتي نحصل علي قوام كريمي.

لفرد وتنعيم الشعر يتم تقسيم الشعر إلي خصل صغيرة ثم يدهن الشعر بالكريم مع شد الشعر لفرد البصيلات.

يتم تقسيم الشعر إلي خصل صغيرة ثم يدهن الشعر بالكريم مع شد الشعر لفرد البصيلات. يترك الكريم علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

يستخدم الكريم 3 مرات في الأسبوع مع الاحتفاظ بباقي الكمية في علبة محكمة الغلق.

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