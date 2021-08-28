الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه في المنزل و بأقل التكاليف

الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه، الكريم شانتيه من المكونات الأساسية لعمل أي حلوى ودائما تفضل بعض السيدات عملة في المنزل ويستخدم في حشو بعض الحلويات وتغطية جميع أنواع ألكيك حيثُ يعطيها شكل ومذاق خاص وسنقدم لكم طرق عمل الكريم شانتيه في البيت بأقل تكلفة. الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه الوصفة الأولى لعمل الكريم شانتيه المقادير المطلوبة عمل الكريم شانتيه ملعقة من مادة الجيلاتين.

كوب غير ممتلئ من الحليب.

1 كوب صغير من السكر المطحون.

كوب ماء بارد.

ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير كريم شانتيه نضع الماء مع الجيلاتين في وعاء وسط ونقوم بالمزج بينهما جيدًا ثم نضيف السكر والفانيليا.

نقوم بتسخين الحليب في وعاء على النار الهادئة.

نحضر الخلاط ونضيف إليه خليط الجيلاتين مع الحليب الدافئ.

نخلط المكونات في الخلاط مع بعضها البعض حتى نحصل على قوام كريمي وهذا هو الكريم شانتيه طريقة تحضير كريم شانتيه ويمكن استخدامه للتزيين في الحلويات المطلوبة أو ألكيك. الوصفة الثانية لعمل الكريم شانتيه عمل الكريم شانتيه البودرة باللبن المكونات المستخدمة عدد عشر معالق من كريم شانتيه البودرة.

البودرة. كوب من السكر الأبيض المطحون.

كوب زبادي بارد. طريقة تحضير عمل الكريم نضع بودرة الكريم شانتيه مع السكر الناعم والزبادي في وعاء،تُخفق الكمية بالمضرب الكهربائي حتى الوصول

للقوام الكريمي المطلوب ويمكن استخدامه في جميع أنواع الحلويات. عمل الكريم شانتيه البودرة باللبن المكونات المستخدمةطريقة تحضير عمل الكريم الوصفة الثالثة لعمل الكريم شانتيه الوصفة الثالثة لعمل الكريم شانتيه يمكن عمل الكريم شانتيه مع الأزر والحليب المقادير المطلوبة لعمل الكريم شانتيه نصف كوب من النشا.

ثلاثة أكواب من بودرة الحليب.

كوب سكر أبيض.

كوب أرز صغير.

خمس أكواب من الماء.

كوب من الكريم شانتيه البودرة.

ملعقتان ماء زهر.

مكسرات وهي خطوة اختيارية. طريقة تحضير كريم شانتيه نقوم بنقع كمية الأرز في المادة لمدة ساعتين ونضع بودرة الكريم شانتيه مع الحليب في وعاء على النار المقادير المطلوبة لعمل الكريم شانتيهطريقة تحضير كريم شانتيه ويترك الخليط على النار حتى تصل للغليان. ثم نقوم بإضافة الأرز بعد أن نقوم بتصفيته تمامًا من الماء مع التقليب جيدًا، بعد استواء الأرز نضيف كمية السكر ونستمر في التقليب. بعد ذلك نذوب النشا في نصف كوب من الماء ونضعه على الأرز مع التقليب حتى لا يحدث تكتلات في المزيج،

وبعد الوصول للقوام المناسب،نضيف ماء الزهر ونترك الخليط لمدة دقيقتين ثم نرفعه من على النار.

يسكب الكمية في أكواب وتزيينها بالمكسرات ويمكن تقديمها باردة أو ساخنه حسب الرغبة. الوسوم

الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه، الكريم شانتيه من المكونات الأساسية لعمل أي حلوى ودائما تفضل بعض السيدات عملة في المنزل ويستخدم في حشو بعض الحلويات وتغطية جميع أنواع ألكيك حيثُ يعطيها شكل ومذاق خاص وسنقدم لكم طرق عمل الكريم شانتيه في البيت بأقل تكلفة. الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه الوصفة الأولى لعمل الكريم شانتيه المقادير المطلوبة عمل الكريم شانتيه ملعقة من مادة الجيلاتين.

كوب غير ممتلئ من الحليب.

1 كوب صغير من السكر المطحون.

كوب ماء بارد.

ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير كريم شانتيه نضع الماء مع الجيلاتين في وعاء وسط ونقوم بالمزج بينهما جيدًا ثم نضيف السكر والفانيليا.

نقوم بتسخين الحليب في وعاء على النار الهادئة.

نحضر الخلاط ونضيف إليه خليط الجيلاتين مع الحليب الدافئ.

نخلط المكونات في الخلاط مع بعضها البعض حتى نحصل على قوام كريمي وهذا هو الكريم شانتيه طريقة تحضير كريم شانتيه ويمكن استخدامه للتزيين في الحلويات المطلوبة أو ألكيك. الوصفة الثانية لعمل الكريم شانتيه عمل الكريم شانتيه البودرة باللبن المكونات المستخدمة عدد عشر معالق من كريم شانتيه البودرة.

البودرة. كوب من السكر الأبيض المطحون.

كوب زبادي بارد. طريقة تحضير عمل الكريم نضع بودرة الكريم شانتيه مع السكر الناعم والزبادي في وعاء،تُخفق الكمية بالمضرب الكهربائي حتى الوصول

للقوام الكريمي المطلوب ويمكن استخدامه في جميع أنواع الحلويات. عمل الكريم شانتيه البودرة باللبن المكونات المستخدمةطريقة تحضير عمل الكريم الوصفة الثالثة لعمل الكريم شانتيه الوصفة الثالثة لعمل الكريم شانتيه يمكن عمل الكريم شانتيه مع الأزر والحليب المقادير المطلوبة لعمل الكريم شانتيه نصف كوب من النشا.

ثلاثة أكواب من بودرة الحليب.

كوب سكر أبيض.

كوب أرز صغير.

خمس أكواب من الماء.

كوب من الكريم شانتيه البودرة.

ملعقتان ماء زهر.

مكسرات وهي خطوة اختيارية. طريقة تحضير كريم شانتيه نقوم بنقع كمية الأرز في المادة لمدة ساعتين ونضع بودرة الكريم شانتيه مع الحليب في وعاء على النار المقادير المطلوبة لعمل الكريم شانتيهطريقة تحضير كريم شانتيه ويترك الخليط على النار حتى تصل للغليان. ثم نقوم بإضافة الأرز بعد أن نقوم بتصفيته تمامًا من الماء مع التقليب جيدًا، بعد استواء الأرز نضيف كمية السكر ونستمر في التقليب. بعد ذلك نذوب النشا في نصف كوب من الماء ونضعه على الأرز مع التقليب حتى لا يحدث تكتلات في المزيج،

وبعد الوصول للقوام المناسب،نضيف ماء الزهر ونترك الخليط لمدة دقيقتين ثم نرفعه من على النار.

يسكب الكمية في أكواب وتزيينها بالمكسرات ويمكن تقديمها باردة أو ساخنه حسب الرغبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه في المنزل و بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.