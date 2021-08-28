كريم الحلبة والكركم لتفتيح البشرة وإزالة النمش والكلف واسمرار الشمس

يعتبر كريم الحلبة والكركم من الكريمات القوية جداً في إزالة الكلف والنمش وتوحيد لون البشرة تماماً، ويرجع ذلك إلى مكوناته الطبيعية جداً والتي تعتبر كنز في التخلص من الكلف الناتج عن الحمل أو الاسمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس، فيعد هذا الكريم هو كريم طبيعي خالي تماماً من أي مكونات كيميائية قد تضر البشرة أو تؤثر عليها، وطريقة تحضيره تتم داخل المنزل بخطوات بسيطة تجعله خالي تماماً من رائحة الحلبة، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية التي تفيد البشرة وتساعد على تفتيحها وتبيضها منها كريم الأرز السحري وكريم الفازلين والليمون وغيرها من الكريمات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات عمل كريم الحلبة والكركم الكريم الطبيعي لإزالة الكلف والنمش وتوحيد لون البشرة.

مكونات عمل كريم الحلبة والكركم بالمنزل

يتكون الكريم من مكونات طبيعية متوفرة داخل المنزل وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

كوب من الماء.

٣ كبسولات من فيتامين e.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت الأرجان.

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الحلبة والكركم بخطوات سهلة جداً تعيد للبشرة نضارتها والخطوات هي كما يلي:-

نأخذ مقدار ملعقتين من الحلبة المطحون ويتم وضعهم داخل إناء، ثم نضيف إليها كوب من الماء ونضع الخليط علي النار. يترك حتى يغلي ثم يرفع من على النار ويصفى جيداً، ثم نأخذ منه مقدار أربع ملاعق من مغلي الحلبة ووضعهم في طبق صغير. ثم نضيف إليهم ربع ملعقة من الكركم ونقلب المكونات، ثم نفرغ ٣ كبسولات من فيتامين e، ونقلب مرة أخرى. نضيف إلى الخليط السابق ملعقة صغيرة من زيت الأرجان، ونقلب حتي تتجانس المكونات تماماً. ثم نضيف أخيراً جل الصبار ونقلب حتي يصبح الخليط كريمي. يصب الخليط داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق، ويحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بهذه الطريقة الأتية:-