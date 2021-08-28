طريقة عمل المقلوبة الاردنية باللحمة والباذنجان على اصولها سهلة جربيها

طريقة عمل المقلوبة الاردنية ، هي طريقة مميزة لعمل المقلوبة، تلك الوجبة الشهيرة، من المطبخ العربي والخليجي والشامي كذلك، وهي وجبة متكاملة مغذية، يتم طهيها مع اللحم أو الدجاج، بإضافة الخضار الشهي، وكلها عناصر مهمة جدًا لتغذية الجسد، خاصة إذا كان لديك أطفالا في المنزل، وتهتمين بتغذيتهم بشكل دائم، من خلال إعداد وتجهيز وصفات ووجبات متكاملة، لا ينفرون من تناولها بل يقبلون عليها بكل سهولة، وفي نفس الوقت تمنحك تنوعًا كبيرًا في الوجبات التي تعدينها لأسرتك. وتختلف طريقة عمل المقلوبة على اصولها، من شيف إلى آخر فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل المقلوبة منال العالم، وطريقة عمل المقلوبة الشيف نضال. كما تتنوع المقلوبة وطريقة إعدادها وفقًا للمقادير والمكونات مثل؛ طريقة عمل المقلوبة بالدجاج سهله، وطريقة عمل المقلوبة بالباذنجان، وكذلك طريقة عمل المقلوبة باللحمة.

إذا كنت تحبين الطعام باللحم، إذا كان لحم بقري أو لحم غنم أو دجاج، توجد طرق كثيرة جدًا لعمل المقلوبة باستخدام كل واحدة منها، بالإضافة إلى الخضروات المغذية، والثمار التي يمكنك إضافتها إلى المقلوبة، والحصول على وجبة متكاملة شهية مثل؛ طريقة عمل المقلوبة الاردنية، ومقلوبة دجاج منال العالم، ومقلوبة الفول الأخضر بدون لحم، وطريقة عمل مقلوبة الدجاج بالجزر، وكلها طرق بسيطة ومن الوصفات السهلة للغاية.

كيلو لحم مقطع مكعبات حسب نوع اللحم المفضل لك (بقر، أو غنم، أو دجاج).

كوبان أرز عادي وليس بسمتي.

حبة بصل كبيرة.

حبتان باذنجان كبيرتان.

حبة قرنبيط وقطعيها إلى أزهار صغيرة.

أربع فصوص ثوم صحيحة.

ملعقتان صغيرتان كركم مطحون.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة من ال7 بهارات من العطارة، أو اخلطي كزبرة مطحونة، وفلفل أسود مطحون، وقرفة مطحونة، وهيل (حبهان)، وكمون، وفلفل حلو، وقرنفل، وورقتي غار.

200 مل زيت نباتي.

كوب بقدونس طازج وافرميه.

رشة ملح ناعم.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

وحسب رغبتك يمكنك التزيين بشرائح لوز.