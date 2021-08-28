طريقة عمل المقلوبة الاردنية باللحمة والباذنجان على اصولها سهلة جربيها

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل المقلوبة الاردنية ، هي طريقة مميزة لعمل المقلوبة، تلك الوجبة الشهيرة، من المطبخ العربي والخليجي والشامي كذلك، وهي وجبة متكاملة مغذية، يتم طهيها مع اللحم أو الدجاج، بإضافة الخضار الشهي، وكلها عناصر مهمة جدًا لتغذية الجسد، خاصة إذا كان لديك أطفالا في المنزل، وتهتمين بتغذيتهم بشكل دائم، من خلال إعداد وتجهيز وصفات ووجبات متكاملة، لا ينفرون من تناولها بل يقبلون عليها بكل سهولة، وفي نفس الوقت تمنحك تنوعًا كبيرًا في الوجبات التي تعدينها لأسرتك. وتختلف طريقة عمل المقلوبة على اصولها، من شيف إلى آخر فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل المقلوبة منال العالم، وطريقة عمل المقلوبة الشيف نضال. كما تتنوع المقلوبة وطريقة إعدادها وفقًا للمقادير والمكونات مثل؛ طريقة عمل المقلوبة بالدجاج سهله، وطريقة عمل المقلوبة بالباذنجان، وكذلك طريقة عمل المقلوبة باللحمة.طريقة عمل المقلوبة على اصولها
إذا كنت تحبين الطعام باللحم، إذا كان لحم بقري أو لحم غنم أو دجاج، توجد طرق كثيرة جدًا لعمل المقلوبة باستخدام كل واحدة منها، بالإضافة إلى الخضروات المغذية، والثمار التي يمكنك إضافتها إلى المقلوبة، والحصول على وجبة متكاملة شهية مثل؛ طريقة عمل المقلوبة الاردنية، ومقلوبة دجاج منال العالم، ومقلوبة الفول الأخضر بدون لحم، وطريقة عمل مقلوبة الدجاج بالجزر، وكلها طرق بسيطة ومن الوصفات السهلة للغاية.بهارات المقلوبة الفلسطينية
- كيلو لحم مقطع مكعبات حسب نوع اللحم المفضل لك (بقر، أو غنم، أو دجاج).
- كوبان أرز عادي وليس بسمتي.
- حبة بصل كبيرة.
- حبتان باذنجان كبيرتان.
- حبة قرنبيط وقطعيها إلى أزهار صغيرة.
- أربع فصوص ثوم صحيحة.
- ملعقتان صغيرتان كركم مطحون.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة من ال7 بهارات من العطارة، أو اخلطي كزبرة مطحونة، وفلفل أسود مطحون، وقرفة مطحونة، وهيل (حبهان)، وكمون، وفلفل حلو، وقرنفل، وورقتي غار.
- 200 مل زيت نباتي.
- كوب بقدونس طازج وافرميه.
- رشة ملح ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- وحسب رغبتك يمكنك التزيين بشرائح لوز.
- قشري الباذنجان وقطعيه شرائح سميكة، وانثري فوقه ملح لدقيقتين. ثم اغسليه بالماء وجففيه بمناشف ورقية.
- ثم انقعي الأرز في مياه دافئة، مع ملح وملعقتي كركم، لمدة نصف ساعة.
- وأثناء نقع الأرز سخني قطعة زبدة في قدر كبير، وقلبي فيها القرنبيط وشرائح الخضار، حتى تحصل على لون ذهبي.
- ثم صفي الخضار والقرنبيط المقلي من الزيت، واقلي اللوز في نفس القدر.
- وبعد ذلك ابدئي في تسوية اللحم، في قدر كبير واغمريه بالماء.
- ثم قطعي البصل إلى أربع أرباع، وضعيه فوق اللحم ثم ضعي التوابل والبهارات، وغطيه لمدة نصف ساعة.
- وعقب أن ينضج اللحم، ارفعيه من القدر وتبليه، واتركي المرق في القدر لوقت لاحق.
- ثم أحضري قدر واسع، وضعي به طبقة القرنبيط ثم طبقة الباذنجان، وأضيفي طبقة اللحم فوقهما.
- ووزعي فصوص الثوم المقطعة فوقهم، وضعي الأرز كطبقة أخيرة بالأعلى.
- بعدها انثري الملح والكركم والكمون في مرق اللحم، واسكبيه فوق المزيج السابق، مع التأكد أن المرق يغطي الأرز.
- ثم اتركي القدر على نار مرتفعة، لمدة 7 دقائق، وبعدها اخفضي الحرارة، واتكري المقلوبة تنضج لمدة 45 دقيقة.
- وعقب أن يتبخر الماء من القدر، وينضج الأرز جيدًا، ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد قليلا قبل التقديم.
الوسوم
طريقة عمل المقلوبة الاردنية ، هي طريقة مميزة لعمل المقلوبة، تلك الوجبة الشهيرة، من المطبخ العربي والخليجي والشامي كذلك، وهي وجبة متكاملة مغذية، يتم طهيها مع اللحم أو الدجاج، بإضافة الخضار الشهي، وكلها عناصر مهمة جدًا لتغذية الجسد، خاصة إذا كان لديك أطفالا في المنزل، وتهتمين بتغذيتهم بشكل دائم، من خلال إعداد وتجهيز وصفات ووجبات متكاملة، لا ينفرون من تناولها بل يقبلون عليها بكل سهولة، وفي نفس الوقت تمنحك تنوعًا كبيرًا في الوجبات التي تعدينها لأسرتك. وتختلف طريقة عمل المقلوبة على اصولها، من شيف إلى آخر فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل المقلوبة منال العالم، وطريقة عمل المقلوبة الشيف نضال. كما تتنوع المقلوبة وطريقة إعدادها وفقًا للمقادير والمكونات مثل؛ طريقة عمل المقلوبة بالدجاج سهله، وطريقة عمل المقلوبة بالباذنجان، وكذلك طريقة عمل المقلوبة باللحمة.طريقة عمل المقلوبة على اصولها
إذا كنت تحبين الطعام باللحم، إذا كان لحم بقري أو لحم غنم أو دجاج، توجد طرق كثيرة جدًا لعمل المقلوبة باستخدام كل واحدة منها، بالإضافة إلى الخضروات المغذية، والثمار التي يمكنك إضافتها إلى المقلوبة، والحصول على وجبة متكاملة شهية مثل؛ طريقة عمل المقلوبة الاردنية، ومقلوبة دجاج منال العالم، ومقلوبة الفول الأخضر بدون لحم، وطريقة عمل مقلوبة الدجاج بالجزر، وكلها طرق بسيطة ومن الوصفات السهلة للغاية.بهارات المقلوبة الفلسطينية
- كيلو لحم مقطع مكعبات حسب نوع اللحم المفضل لك (بقر، أو غنم، أو دجاج).
- كوبان أرز عادي وليس بسمتي.
- حبة بصل كبيرة.
- حبتان باذنجان كبيرتان.
- حبة قرنبيط وقطعيها إلى أزهار صغيرة.
- أربع فصوص ثوم صحيحة.
- ملعقتان صغيرتان كركم مطحون.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة من ال7 بهارات من العطارة، أو اخلطي كزبرة مطحونة، وفلفل أسود مطحون، وقرفة مطحونة، وهيل (حبهان)، وكمون، وفلفل حلو، وقرنفل، وورقتي غار.
- 200 مل زيت نباتي.
- كوب بقدونس طازج وافرميه.
- رشة ملح ناعم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- وحسب رغبتك يمكنك التزيين بشرائح لوز.
- قشري الباذنجان وقطعيه شرائح سميكة، وانثري فوقه ملح لدقيقتين. ثم اغسليه بالماء وجففيه بمناشف ورقية.
- ثم انقعي الأرز في مياه دافئة، مع ملح وملعقتي كركم، لمدة نصف ساعة.
- وأثناء نقع الأرز سخني قطعة زبدة في قدر كبير، وقلبي فيها القرنبيط وشرائح الخضار، حتى تحصل على لون ذهبي.
- ثم صفي الخضار والقرنبيط المقلي من الزيت، واقلي اللوز في نفس القدر.
- وبعد ذلك ابدئي في تسوية اللحم، في قدر كبير واغمريه بالماء.
- ثم قطعي البصل إلى أربع أرباع، وضعيه فوق اللحم ثم ضعي التوابل والبهارات، وغطيه لمدة نصف ساعة.
- وعقب أن ينضج اللحم، ارفعيه من القدر وتبليه، واتركي المرق في القدر لوقت لاحق.
- ثم أحضري قدر واسع، وضعي به طبقة القرنبيط ثم طبقة الباذنجان، وأضيفي طبقة اللحم فوقهما.
- ووزعي فصوص الثوم المقطعة فوقهم، وضعي الأرز كطبقة أخيرة بالأعلى.
- بعدها انثري الملح والكركم والكمون في مرق اللحم، واسكبيه فوق المزيج السابق، مع التأكد أن المرق يغطي الأرز.
- ثم اتركي القدر على نار مرتفعة، لمدة 7 دقائق، وبعدها اخفضي الحرارة، واتكري المقلوبة تنضج لمدة 45 دقيقة.
- وعقب أن يتبخر الماء من القدر، وينضج الأرز جيدًا، ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد قليلا قبل التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المقلوبة الاردنية باللحمة والباذنجان على اصولها سهلة جربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.