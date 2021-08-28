طريقة عمل طاجن البامية باللحم الضاني بطعم رائع مثل المحلات

طريقة عمل طاجن اللحم بالبامية من الطرق الرائعة التي تقدمين بها البامية لأسرتك بنكهة مختلفة ستنال رضاهم ويطلبونها منك دائمًا، وأنت بذلك لا تصنعي طعام لذيذ الطعم فقط، بل يتوافر فيه مجموعة من الفوائد الرائعة لجسم الصغار.

١ كيلو بامية مغسولة ومقمعة.

البصل المفروم.

بعض الفصوص من الثوم.

مكعب مرقة لحم.

القليل من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة من السمن أو الزيت.

٤ ملاعق من الصلصة.

٣/٤ كوب من عصير الطماطم.

القليل من الليمون الطازج.

بهارات متنوعة حسب الرغبة.

الملح حسب الرغبة.

القليل من الفلفل الاسود.

فلفل رومي مقطع إلى شرائح.

شوحي اللحم مع البصل المفروم في وعاء يحتوي على السمن أو الزيت.

أضيفي للحم الفلفل والملح.

أضيفي الماء بالتدريج.

قلبي اللحم بصورة جيدة حتى يمتزج تمامًا بالبصل.

ضعي البامية فوق اللحم.

قومي بإضافة الفلفل الرومي.

اضيفي الطماطم.

قلبي جيدًا.

اتركي الخليط حتى تمام النضج.

في وعاء اخر ضعي القليل من الزيت.

ضعي الثوم وقلبي حتى يكتسب اللون الذهبي.

ضعي عليه الكزبرة الجافة.

أضيفي هذه الخليط لخليط البامية باللحم الجاهز.

قومي بإحضار طاجن مناسب.

ضعي الخليط في الطاجن.

ادخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يترك الطاجن حتى تلاحظين احمرار الوجه.

اخرجي الطاجن وضعي عليه عصير الليمون.

يقدم طاجن البامية باللحم مع الأرز والمخللات.

يفضل استخدام الزيت بدلًا من السمن.

استخدمي اللحم الصحي الذي لا يحتوي على الدهون.

لا تكثري من وضع الملح لأنه يضر بالصحة.

الليمون يغني عن الملح الزائد.

وهكذا وفي مدة لن تزيد عن ٦٠ دقيقة ستصنعين طاجن البامية باللحم بمكونات اشتريتها بنفسك وتضمني جودتها، وسيزين الطاجن سفرتك بالطعام الرائع الذي فقط رائحته الشهية ستجذب كل افراد الاسرة لطاولة الغداء.

وفي نهاية مقالنا نكون قد قدمنا لحضراتكم وصفة البامية باللحم وطريقة عملها بالخطوات خطوة بخطوة، ومن الجدير بالذكر أن طريقة عمل البامية سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائياً، لذا تابعوا موقعنا لكي يصل إليكم كل جديد.