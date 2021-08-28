لماذا يظل بعض مرضى فيروس كورونا بالعناية المركزة لفترة طويلة، لأن فيروس كورونا يؤثر على وظائف أجهزة الجسم بما فيها القلب والرئتين والكلى والكبد وحتى الجهاز العصبي، والعناية المركزة يتم بها مساعدة المريض على تحسين العمليات الحيوية في الجسم من خلال الآتي:

يتم وضع مريض فيروس كورونا على أجهزة التنفس الصناعي لتحسين عملية التنفس ولمساعدة الرئتين على استعادة صحتها وذلك لأن الفيروسي أثر عليها.

في العناية المركزة يتم إعطاء المريض منوم وحقنه ببعض الأدوية والمسكنات ومراقبة العوامل الحيوية.

العناية المركزة تساعد في السيطرة على أي مسبب للوفاة مثل ضغط الدم.

علاج تسمم الدم من خلال الأدوية أو غسيل الدم.

فيروس كورونا يسبب اختلال في عضلة القلب وفي العناية المركزة يتم السيطرة على ذلك.

وهنالك مرضى معرضون أكثر من غيرهم لدخول العناية المركزة في حال الإصابة بفيروس كورونا وهم..

الفئات الأكثر عرضة لدخول العناية المركزة عند الإصابة بفيروس كورونا:

كبار السن.

مرضى الربو.

مرضى الأمراض المزمنة وهي ضغط الدم والسكري والكوليسترول.

ضعاف المناعة.

مرضى السرطان.

مرضى أمراض القلب والأوعية الدموية.

مرضى الانسداد الرئوي المزمن.

مرضى الكلى والكبد.

من عانون من سمنة مفرطة.

مرضى الخلايا المنجلية.

أعراض فيروس كورونا:

اضطرابات وضيف في عملية التنفس.

ارتفاع حرارة الجسم.

تعب وإرهاق عام وفقدان الطاقة.

السعال الشديد.

الصداع الشديد.

اضطرابات في الجهاز الإخراجي ومنها الإسهال.

آلام وأوجاع في كافة عضلات وعظام الجسم.

التهاب الحلق وألم في الصدر.

التهاب في ملتحمة العيون.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.