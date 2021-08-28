أسرار عمل الأرز مفلفل على الطريقة المصرية بخطوات بسيطة

طريقة عمل الأرز المصري بأسهل الطرق البسيطة والتي تجعل ربة المنزل المبتدئة تقوم بعمل الأرز بطريقة مبتكرة وسهلة، ولا داعي للتوتر أو الذعر، وللأرز الأبيض والأرز بالشعرية له فوائد عديدة فهو مصدر للطاقة، وغني بالبروتين، والكربوهيدرات والعناصر اللازمة للجسم، فهو يحمي المخ من الزهايمر، ويقوي القلب كما أنه غني بالألياف الغذائية ليساعد الجهاز الهضمي على العمل جيدا، الأرز يعالج السنة إذا كان يحتوي على الصوديوم القليل والدهون البسيطة ولذلك فهو يكافح السمنة المفرطة ولكن بتناول القليل، كما أنه يحافظ على ضغط الدم، ولتحصل على قيمة غذائية للجسم يجب تناول الأرز مع البقوليات.

لتصنعي الأرز الأبيض المفلفل بطريقة جيدة وبدون فرط في زيادة الماء به، أسرار عمل كفتة الأرز خضراء اللون وسر نجاحها، وتحتاجي إلى أن يكون طبق الأرز مفلفل ولامع وغير لازق، يجب أن تتأكدي عند عمل خطوات الأرز بالمقادير الصحيحة والبسيطة، وهناك بعض من الأسرار التي يجب أن تعرفيها حتى تستطيعي أن تقومي بعمل الأرز الأبيض مفلفل، طريقة عمل محشي المانجو بالأرز التايلاندي بخطوات بسيطة، ضعي كوب ونصف من الماء في القدر على الموقد، وتركه حتى الغليان، أثناء ذلك مقدار كوب ونصف من الأرز الأبيض ويغسل جيدا، ثم يضاف للماء المغلي مع وضع ملعقة من زيت الطعام وملعقة من الزبدة البيضاء والملح حسب الرغبة، وتركه على نار عالية حتى يتشرب جيدا، ثم يتم تهدئة النار على القدر وتركه لمدة 20 دقيقة.

في قدر يأخذ كيلو يتم وضعه على الموقد وإضافة زيت الطعام به بمقدار 5 ملاعق، ثم وضع المعكرونة الشعيرية به، ثم يقلب على نار هادئة يمينا ويسارا حتى يتحول اللون إلى الذهبي ويصبح اللون مختلفا، طريقة عمل مقرمشات الأرز بدون نشا أو دقيق، أثناء ذلك يتم غسل الأرز الأبيض مقدار كوب ونصف تحت الماء وتصفيته، ثم يوضع على المعكرونة المحمرة الشعيرية، ثم يختلط به ويحرك على يمينا ويسارا، ثم يضاف كوب ونصف من الماء الساخن، بإضافة الملح وفق ما تحب، ويترك على نار عالية حتى تختفي منه جميع الماء المرتفعة، ثم يهدئ النار عليه ويترك حتى ينضج، كل هذه الخطوات بسيطة وفي أقل وقت ستحصلي على الأرز المفلفل والذي له طعم خاص.

لتستطيعي أن تحصلي على أرز أبيض مفلفل يجب أن يكون الماء المضاف إلى الأرز ساخن، فالماء الساخن يعمل على تقوية الأرز وتركه مفلفل وطعم جيد، وإضافة ملعقة من الزيت إلى السمن أو الزبد البلدي حتى تحصل على لون الأرز لامع، وبإضافة ملعقة الطعام وسط القدر بعد وضع الماء وملاحظتها وهي لا تتمايل يمينا أو يسارا فهكذا تم وضع الأرز مفلفل وسينضج بالطريقة الصحيحة.