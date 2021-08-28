طريقة عمل كيكة بلاك فورست بمكونات سالي فؤاد

كيكة بلاك فورست من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار والتي يتم تحضيرها بكثرة في الحفلات والمناسبات المتعددة والتي يتم تحضيرها إلى جانب بسبوبة التمر الشهية ويمكن تقديم الكيك أو حلوى أخرى على السفرة في العزومات مثل كرات البسكويت بالتمر للحصول على مجموعة كاملة من الحلويات المميزة، وهناك أكثر من طريقة لكيكة البلاك فورست منها بلاك فورست سالي فؤاد وكذلك تورتة بلاك فورست العبد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كسكة بلاك فورست.

كيكة بلاك فورست

كيكة بلاك فورست من الحلويات المميزة والسهلة التحضير حيث يمكن للسيدات إعدادها في المنزل بكل سهولة من خلال تجهيز المكونات التالية:

عدد 3 علب كرز مع العصير.

مقدار ربع كوب من السكر.

مقدار 42 جرام من الزبدة.

نصف كوب من الدقيق المخصص للحلويات.

ثلث كوب من الكاكاو.

عدد 4 بيضات.

مقدار ثلثي كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان ونصف الكوب من كريمة الخفق.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

عدد 3 ملعقة من السكر.

مكونات كيكة بلاك فورست سالي فؤاد

مع الوضع في الاعتبار أن هذه المكونات خاصة بجميع مكونات الكيكة من إعداد الكرز وكذلك التزيين بالإضافة إلى مكونات الكيكة.

في البداية يتم تصفية الكرز من العصير الموجود به وتغطيته على أن يتم الاحتفاظ بالعصير الخاص بالكرز.

نقوم بوضع عصير الكرز في وعاء على النار ونقوم بإضافة ربع كوب السكر إليه وتقليبه حتى يذوب السكر ومن ثم يتم رفعه عن النار ويترك جانبًا.

نقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونتوجه لتجهيز الكيكة عن طريق نخل الدقيق مع إضافة الكاكاو والملح إليه.

نقوم بعد ذلك بوضع البيض مع السكر في وعاء بداخل وعاء أخر به ماء ساخن ونقوم بضربهم جيدًا ومن ثم نقوم بوضع الخليط في الخلاط وضربه على سرعة عالية ليتكثف الخليط وبعد ذلك يتم إضافة الفانيليا له.

نقوم بنخل باقي المكونات الجافة ويتم إضافته إلى المزيج المكثف ونقوم بإضافة الزبدة السابق تذويبها ونخلطهم مرة أخري ونقوم بإضافة كامل الخليط إلى العجينة.

نقوم بوضع العجينة في قالب الكيك المناسب بعد دهنة بالزبدة ويدخل الفرن لمدة ثلث الساعة، على أن يتم تقسيم العجين إلى قالبين.

ونقوم بخلط الكريمة مع الفانيليا والسكر للحصول على الكريمة ويترك في الثلاجة لمدة نصف الساعة ويتم ضربه في الخلاط للحصول على خليط كثيف.

يتم إخراج الكيكة من القالب ووضع كمية من عصير الكرز عليها وتغطيتها بالكريمة والكرز ومن ثم يتم وضع الكيكة الثانية وسكب بعض العصير أيضًا ووضع بعض الكريمة عليها ومن ثم يتم تزيينها بالكرز وتترك في الثلاجة لتقدم باردة.

طريقة تحضير كيكة البلاك فورست في المنزل