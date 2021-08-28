طريقة عمل كرات البسكويت بالتمر الصحية في المنزل

كرات البسكويت بالتمر من الحلويات المتميزة التي لا غني عنها في الحفلات والمناسبات التي تقوم بتنظيمها السيدات لأسرتها وأصدقائها وللحصول على سفرة متميزة من الحلويات يتم أيضًا تحضير كيكة بلاك فورست المميزة بالإضافة إلى بحث السيدات عن طريقة عمل بسبوسة التمر ذات الطعم الشهي ويمكن تحضير صينية التمر بالبسكويت في المنزل بكل سهولة بالإضافة إلى تحضير كرات التمر المحشية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كرات البسكويت بالتمر.

كرات البسكويت بالتمر

تعتبر كرات البسكويت بالتمر من الحلويات السهلة التجهيز والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة ودون عناء أو مشقة وذلك في حالة توافر المكونات التالية:

مقدار ربع الكوب من العسل.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة على أن يتم إذابتها.

مقدار ربع الكوب من التمر بعد إزالة النواة منه.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

كمية مناسبة من الفستق حسب الطلب.

كمية مناسبة من جوز الهند حسب الحاجة.

كمية مناسبة من اللوز حسب الحاجة.

مكونات كرات البسكويت بالتمر في المنزلتحضير طريقة كرات التمر الصحية بالبسكويت

ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال: