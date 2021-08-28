أفضل ماسك للشعر الجاف والمتقصف أفضل خلطات منزلية مجربة والنتائج مبهرة

ماسك للشعر الجاف حيث تريد بعض الفتيات ذوات الشعر المجعد تنعيم خصلات الشعر التي لا يمكن فردها. حيث لا يعلم الجميع أنه يمكن تحقيق معالجة هذا الشعر المجعد باستخدام الماسكات المنزلية. حيث هذه الماسكات تعالج الشعر وتجعل الشعر مرنًا وقويًا. يوصي بإعداد هذه الخلطة المنزلية 2-3 مرات في الأسبوع. للحصول على نتائج مرضية.

ماسك للشعر الجاف

يمكنك التعرف ايضا على فوائد زيت الزيتون للشعر، أول وصفة لدينا هي وصفة البيض والقشطة، تعمل هذه الوصفة على ترطيب وتنعيم الشعرة وتعطيها كل الغذاء التي ينقصها:

اخلطي 60 جرام من القشدة الحامضة بنسبة 20٪ من 45 مل زيت نباتي.

ثم نضيف 3 من صفار بيض الدجاج ونخلطه بالخلاط.

صبي 10 جرام من الجيلاتين، ووضعة في الميكروويف لمدة 30 ثانية.

عندما يمر هذا الوقت، اخلطي المنتج مرة أخرى ووزعيه على الشعر قبل غسله.

ثم قومي بتغطية الشعر.

بعد 40-50 دقيقة، اشطفيه بالماء الدافئ والشامبو.

يمكنك فرك فيتامين أ أو هـ في فروة الرأس على هيئة أمبولة.

يباع المنتج في صيدلية ولا يتم غسله.

الزبادي وصفار البيض

هذه الوصفة مجربة شخصيا ولقد أعطت نتائج مبهرة وهي:

أحصلي على زبادي طبيعي كامل الدسم، ثم اخلطي 150 جرام مع 3 صفار بيض.

ثم يخفق المزيج بالخلاط ثم يضاف 3 مل من فيتامين ب.

قومي بصب 35 مل عصير ليمون، 20 جم فودكا أو 60 جم ​​زيت الخروع.

ثم اتركي الخليط لمدة نصف ساعة تقريبًا.

ثم قومي بإزالته أولاً بالماء والبلسم، ثم بالشامبو.

اخلطي كمية كافية من الزبادي للشرب بما يكفي لمعالجة طول الشعر بالكامل.

تصب في 15 م. زيت ذرة لكل 100 مل منتج حليب مخمر.

ثم انقلي التركيبة إلى كوب وقومي بتسخينها بحمام مائي أو ميكروويف.

عندما يصل الخليط إلى 40 درجة، قم بأخراجه.

يتراوح وقت القناع بين 45 و 120 دقيقة.

المدة تعتمد على طول وقت أنتظارك.

لا تنس أن تغطي كتفيك بمنشفة، سوف يتدفق القناع لأسفل.

من الأفضل غسله بالبلسم أولاً، ثم بالشامبو، ثم إعادة تطبيق البلسم.

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