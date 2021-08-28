قناع لإزالة التجاعيد وشعر الوجه يجعل بشرتك ناعمة مشدودة كالزجاج، نقدم لك اليوم سيدتي ماسك طبيعي من أقوى الماسكات لشد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل فعال جداً، وذلك بإستخدام مكون أساسي وعنصر طبيعي رائع وهو القهوة سريعة الذوبان. القهوة سريعة الذوبان تقضي على التجاعيد وتحارب ظهورها كما أن له دور هام في إزالة الجلد الميت وتقشير البشرة، كذلك يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها ويعطيها الحيوية والاشراقة، يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فيعمل على تأخير ظهور الخطوط الرفيعة وعلامات التقدم في السن.

قناع شد البشرة وإزالة شعر الوجه

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان ستكفي لجعل وجهك مشدود كالزجاج مع ملعقة كبيرة من الماء، بالاضافة إلى ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين، فهو يحفز إفراز الكولاجين ويحارب علامات الشيخوخة كذلك يغذي ويرطب البشرة ويحسن مرونة الجلد، كما أنه يقشر البشرة بشكل فعال ويزيل الرؤوس السوداء والشوائب. يُضاف مقدار القهوة سريعة الذوبان والماء في وعاء مناسب ثم يتم الخلط بشكل جيد حتى تذوب القهوة في الماء، بعد ذلك يتم إضافة الجيلاتين ويتم بعدها الخلط جيداً حتى يتم تجانس المكونات، بعد ذلك نضع كوب من الماء في إناء قابل للطهي ويوضع الوعاء ثم يرفع على النار حتى يذوب الجيلاتين (نضع الوعاء على حمام مائي ساخن ليذوب الجيلاتين) مع التقليب المستمر، بعد ذوبان الجيلاتين تماماً يكون القناع جاهز للاستخدام.

يتم تنظيف البشرة أولاً قبل إستخدام هذا القناع بإستخدام الغسول اليومي الخاص بك، ثم بإستخدام فرشاة نظيفة يطبق الخليط على كامل الوجه والعنق وأيضاً يمكنك تطبيقه على التجاعيد باليدين، ثم يترك الخليط حتى يجف على البشرة تماماً لمدة نصف ساعة تقريباً، بعد ذلك يتم نقوم بإزالة القناع بأطراف الأصابع بلطف، ثم يمكنك غسل البشرة بعد ذلك ثم نرطب البشرة بمرطب أو أي زيت مفضل وستلاحظون فرق كبير جداً ببشرتكم من أول إستعمال، يمكنك تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع فهذا القناع يعمل أيضاً على إزالة شعر الوجه.

ماسك إزالة تجاعيد الوجه

يمكنك أيضاً إستخدام هذه الوصفة لتقليل التجاعيد وتنعيم البشرة وزيادة نضارتها، وذلك عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان في وعاء ويضاف إليه صفار بيضة واحدة ثم يتم الخلط جيداً بإستخدام ملعقة خشبية، ثم يتم إضافة بضع قطرات من فيتامين ه ويتم الخلط مرة أخرى، يطبق الخليط على بشرة نظيفة وعلى كامل الوجه ثم يترك لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً ثم نقوم بتقشيره، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.