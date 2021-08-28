بكيش خميرة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير خلال ساعتين بأقوي كيراتين طبيعي

نحن النساء تستخدم كل يوم وصفات عديدة بغرض فرد الشعر وتنعيمة، ولكن هناك العديد من الوصفات التي تعمل على تلف الشعر وتعرضة إلى التساقط والخشونة لهذا يجب على الجميع إلا يستخدم وصفات على الشعر إلا بعد أن يتم التأكد التام من فعاليتها وأنها طبيعية، وانتشر في الاواني الاخيرة كثيرًا استخدام الخميرة في اشياء عديدة تختص بجمال البشرة والجسم واخر وصفات الخميرة التي أصدرت ضجة كبيرة جدًا في مجال العناية بالشعر فيقول أحد مستخدمي الخميرة على الشعر أنها حل سحري لفرد الشعر وترطيبه وتنعيمه بشكل لا يصدق أبدًا، كما أن الخميرة تعمل على تقوية بصيلة الشعر وتساعد فروة الرأس، لذلك وضعنا لكي وصفة الخميرة الشهيرة لفرد الشعر وترطيبه.

مكونات فرد الشعر بالخميرة

هناك بعض الوصفات عند مشاهدة مكوناتها تشعرين بالراحة لأنك تعلمين جدًا أن تلك المكونات لن تؤذي شعرك تمامًا بل ستساعدك بشكل كبير جدًا وهذه الوصفة هكذا، ومكوناتها هي:

5 معالق من الخميرة الفورية.

2 معلقة من العسل الأبيض.

7 معالق من زيت جوز الهند.

4 معالق من الزبادي.

3 معالق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

من أهم المكونات التي يجب الحذر منها أثناء عمل وصفات منزلية هو طريقة التحضير من خلال هذه الخطوة يتم تحديد نجاح الوصفة من عدمها، لذلك يجب عليكي اتباع هذه الخطوات البسيطة التالية بعناية، وهي:

ضعي زيت الزيتون في وعاء كبير وغويط ثم زيت جوز الهند.

اخلطي الزيوت جيدًا مع بعض لكي يمتزجا.

في وعاء اخر اضيفي العسل الابيض والخميرة الفورية وقلبيهم جيدًا،

ضعي الزبادي عليهم وقلبيها.

قومي هنا بإضافته إلى مجموعة الزيوت وقلبيها.

احرصي على تقليب جميع المكونات لمدة لا تقل عن 5 دقائق لكي يمتزج ويصبح خليط كريمي.

طريقة الإستخدام

للحصول على شعر مفرود وناعم اتبعي هذه الطريقة التالية في استخدام وصفة الخميرة، وهي: