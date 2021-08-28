اكلة بطاطس تتسبب في وفاة اسرة باكملها بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

وفاة أسرة بأكملها بسبب تصرف خاطيء تفعله الامهات، وفاة اسرة بسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة وإهمال فحص البطاطس ومعرفة ما إذا كانت سليمة تصلح للتناول أم لا، حيث تعتبر البطاطس واحدة من بين نوعيات الخضراوات التي قد تتعرض للفساد والتعفن ويصبح من الأمور شديدة الخطورة إهمال فحصها حيث تتسبب البطاطس غير السليمة في الإصابة بالكثير من الأمراض والتي تصيب بالأخص أجهزة الجسم الحيوية كالجهاز الهضمي، وفيما يلي نوضح أسباب خطورة تناول ثمار البطاطس التي تتواجد بها حفر وبؤر متعفنة.

وفاة اسرة بسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة

وفاة اسرة بسبب طهي البطاطس بطريقة خاطئة قد يكون راجع لكون البطاطس الفاسدة تتسبب في الإحداث للكوارث الصحية التالية:

يؤثر بالسلب على عمل الأعضاء بالجاز الهضمي.

اضطراب وتقلص معدي شديد.

الشعور بالإعياء الشديد مع الحمى والتعرق المفرط.

قلة النشاط، والشعور بآلام شديدة بالعضلات بعموم الجسم.

عدم القدرة على الحركة.

تسمم يؤدي للموت ما لم يتم الإسراع لإنقاذ المريض.

تقف بنشاط الكبد.

قصور في عمل الكلى.

آلام مبرحة في البطن.

كيف يمكننا القيام بعمل فحص للبطاطس

من الممكن عمل فحص لثمار البطاطس أثناء شراءها حيث أن البطاطس اللينة لا يفضل شراءها فالبطاطس الصلبة هي الأفضل والأكثر صحة وهي التي تصلح للطهي، وكذلك فالبطاطس التي تتسم بوجود البؤر المتعفنة والحفر لا بد من تجنبها بشكل تام، حيث أنها المصدر الرئيسي للمواد السمية والتعفن يكون فيها تؤدي لكوارث صحية وتبعات خطيرة، ومن الممكن أن نختار البطاطس التي تخلو بشكل تام من أي ألوان غريبة، فالبطاطس الجيدة هي التي تكون بلون قشرة بني فاتح وتجنب أي ثمار بطاطس تحتوي على الألوان القاتمة.

هل البطاطس المحتوية على براعم يصلح استعمالها؟

لا بد كما سبق وأن أشرنا أن نتجنب بشكل تام أي ثمار للبطاطس تكون محتوية على أي حفر أو بروزات، حيث أن البطاطس التي ينمو عليها أي جسم برعمي تكون غير طازجة، وبالتالي فإنه من غير المفضل أن تستخدم البطاطس المبرعمة فقد تكون الثمارمحتوية على مواد سمية شديدة الخطورة على الجسم البشري.